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AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Terörist Başı Fethullah Gülen'i Övdüğü Eski Paylaşımı Gündem Oldu

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Terörist Başı Fethullah Gülen'i Övdüğü Eski Paylaşımı Gündem Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.10.2024 - 14:08

Fethullah Gülen'in ölümünün ardından eskiden kendisine destek verenlerin paylaşımları yeniden gündemde. Bu paylaşımlardan biri de AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'ya ait.

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Terörist başı Fethullah Gülen'in ölümü gündemin önemli konularından biri. Şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği olduğu bilinen terörist başı, 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede öldü.

Terörist başı Fethullah Gülen'in ölümü gündemin önemli konularından biri. Şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği olduğu bilinen terörist başı, 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede öldü.

FETÖ liderinin ardından sosyal medyada kendisiyle ilgili yıllar önce yazılmış övgü tweetleri de yeniden ortaya çıktı.

FETÖ liderinin ardından sosyal medyada kendisiyle ilgili yıllar önce yazılmış övgü tweetleri de yeniden ortaya çıktı.

Örneğin oyuncu Defne Joy Foster, Melih Gökçek ile girdiği bir tartışmada terörist başı için "Feto" kısaltmasını ilk kez kullanmıştı. Bunun ardından Melih Gökçek şu cevabı verdi 👇

Örneğin oyuncu Defne Joy Foster, Melih Gökçek ile girdiği bir tartışmada terörist başı için "Feto" kısaltmasını ilk kez kullanmıştı. Bunun ardından Melih Gökçek şu cevabı verdi 👇

Bir diğer eski defter ise AK Partili eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya ait.

Bir diğer eski defter ise AK Partili eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'ya ait.

Çamlı, 2017 yılında Fethullah Gülen ile ilgili şu sözleri yazmıştı 👇

Çamlı, 2017 yılında Fethullah Gülen ile ilgili şu sözleri yazmıştı 👇
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