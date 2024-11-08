Ortak Türk Alfabesindeki Yeni Harfler Nasıl Kullanılacak?

Kuzey Avrupa dillerinde Ä harfi olarak da kullanılan bu ses 1991 yılında Azerbaycan'ın kullandığı Latin alfabesine eklenmiştir. Dilimizdeki e'den farkı ise daha açık ve belirgin bir şekilde ifade edilen 'e' sesi için kullanılır. Kazakçada, Tatarcada, Gagavuzcada ve Türkmencede de kullanılan bu harf pekmez, erken, pembe gibi açık seslerde kullanılır. Örneğin bu ses alfabemizde olmuş olsaydı birinci tekil şahsı ifade eden ben, bən; derideki kabartıyı ifade eden ben ise yine ben şeklinde yazılabilirdi.