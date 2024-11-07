İlk Okunduklarında Travma Yaşatan Kitapları Paylaşan Kişiler

Küçükken kitap okumaya başlamak önemli. Özellikle romanlar ve hikayeler hem kelime dağarcığı hem de farklı bakış açıları sundukları için kişinin gelişiminde de önemli yer tutuyor. Ancak hangi yaşta ne okuyacağını da iyi bilmek gerekiyor. Belli yaşlarda belli konular ve öyküler okuyucuyu olumsuz manada etkileyebiliyor. Hatta pek çok kişide travma bile yaratabiliyor. Twitter'da da bu soru soruldu. Çok popüler ama yaşattıkları duygular açısından farklı yapıtlar paylaşıldı.