İlk Okunduklarında Travma Yaşatan Kitapları Paylaşan Kişiler
İlk Okunduklarında Travma Yaşatan Kitapları Paylaşan Kişiler
Küçükken kitap okumaya başlamak önemli. Özellikle romanlar ve hikayeler hem kelime dağarcığı hem de farklı bakış açıları sundukları için kişinin gelişiminde de önemli yer tutuyor. Ancak hangi yaşta ne okuyacağını da iyi bilmek gerekiyor. Belli yaşlarda belli konular ve öyküler okuyucuyu olumsuz manada etkileyebiliyor. Hatta pek çok kişide travma bile yaratabiliyor. Twitter'da da bu soru soruldu. Çok popüler ama yaşattıkları duygular açısından farklı yapıtlar paylaşıldı.
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Sol ayağım olmazsa olmazlardan!
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Ömer Seyfettin'in en travmatik işlerinden.
Mavi Saçlı Kız da epey paylaşıldı.
Bu da romanıyla filmiyle ayrı bir klasik.
Bir diğer eser...
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Yine bir Ömer Seyfettin eseri.
Oliver Twist de dünya klasiklerinden.
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Bu çok sertti.
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Bu da bonus olsun.
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