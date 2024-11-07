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İlk Okunduklarında Travma Yaşatan Kitapları Paylaşan Kişiler

İlk Okunduklarında Travma Yaşatan Kitapları Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.11.2024 - 16:59

Küçükken kitap okumaya başlamak önemli. Özellikle romanlar ve hikayeler hem kelime dağarcığı hem de farklı bakış açıları sundukları için kişinin gelişiminde de önemli yer tutuyor. Ancak hangi yaşta ne okuyacağını da iyi bilmek gerekiyor. Belli yaşlarda belli konular ve öyküler okuyucuyu olumsuz manada etkileyebiliyor. Hatta pek çok kişide travma bile yaratabiliyor. Twitter'da da bu soru soruldu. Çok popüler ama yaşattıkları duygular açısından farklı yapıtlar paylaşıldı.

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Sol ayağım olmazsa olmazlardan!

Sol ayağım olmazsa olmazlardan!
twitter.com

Ömer Seyfettin'in en travmatik işlerinden.

Ömer Seyfettin'in en travmatik işlerinden.
twitter.com

Mavi Saçlı Kız da epey paylaşıldı.

Mavi Saçlı Kız da epey paylaşıldı.
twitter.com

Bu da romanıyla filmiyle ayrı bir klasik.

Bu da romanıyla filmiyle ayrı bir klasik.
twitter.com

Bir diğer eser...

Bir diğer eser...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Yine bir Ömer Seyfettin eseri.

Yine bir Ömer Seyfettin eseri.
twitter.com

Oliver Twist de dünya klasiklerinden.

Oliver Twist de dünya klasiklerinden.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu çok sertti.

Bu çok sertti.
twitter.com
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Bu da bonus olsun.

Bu da bonus olsun.
twitter.com

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