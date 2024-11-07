"Keşke Şöyle Bir Fotoğrafım Olsaydı" Dedirten Aşırı İkonik Görseller
"Keşke Şöyle Bir Fotoğrafım Olsaydı" Dedirten Aşırı İkonik Görseller
Dünya üzerinde çekilmiş milyonlarca fotoğraf var ama bunlardan akıllarda kalan fotoğraf sayısı oldukça sınırlı. Bazen tarihi bazen güncel bir fotoğrafta ise insan 'keşke benim de şöyle bir fotoğrafım olsaydı' demeden kendini alamıyor ve bu tip fotoğraflar ikonik olarak nitelendiriliyor. Twitter'da bir hesap ise içinde olmak için can attığımız o kareleri sordu. Kimi tarihi, kimi güncel, kimi öylesine çekilmiş pek çok fotoğraf timeline'a yağdı. Bakalım o fotoğraflar neler?
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Soru şöyleydi...
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Ve pek çok fotoğraf geldi.
İzliyoruz...
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