Rasim Ozan Kütahyalı'dan Özgür Demirtaş'ın Kazancıyla İlgili Olay Rakamlar: "Korkunç Para Kazanıyor"
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Rasim Ozan Kütahyalı'dan Özgür Demirtaş'ın Kazancıyla İlgili Olay Rakamlar: "Korkunç Para Kazanıyor"
En Son Haber'de yayınlanan programında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, ünlü finans uzmanı Özgür Demirtaş'ın geliriyle ilgili yaptığı yorumlarla gündem oldu. ROK, 'Hepinizin tanıdığı meşhur Atatürkçü bir insan bana Özgür Demirtaş'ın 'yılda 600 milyon lira vergi vermesi gerekiyor' dedi. Abonelerinden çok yüksek para kazanıyormuş.' ifadelerini kullandı.
Kaynak: En Son Haber
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Rasim Ozan Kütahyalı, ünlü finans uzmanı Özgür Demirtaş'la ilgili, "Finansı iyi bilen bir adam ve korkunç da para kazanıyor. Ya bu siyaset işlerine neden giriyor" ifadelerini kullandı.
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ROK, En Son Haber'deki programında yaptığı konuşmada sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski bir gazeteci, televizyoncu YouTuber, aynı zamanda Atatürkçü biri bana Özgür Demirtaş'la ilgili şunları söyledi; 'Bu Özgür Demirtaş'ın bilmem ne kadar abonesi var, bilmem kaç dolar adam başı alıyor. Bu ayda 50 milyon TL, yılda 600 milyon TL vergi vermeli.' Ben de dedim adamla uğraşma şimdi 600 milyon TL vergi cezası gelir. 'Sağda solda söyleme bunu' dedim."
Programda söz konusu rakamları çok yüksek bulan reji ekibinin itirazı sonrası ROK, "Valla kazanıyormuş abi. Bunu söyleyen uzman. 50-60 bin abonesi var. Bu işi yasal yapıyorsa 'Bu kadar vergi vermesi gerekiyor' dediler. Kendi camiasında kıskanılan biri, yüzüne gülüp arkasından 'Vergi kaçırıyor' diyenler var." şeklinde karşılık verdi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Özgür Demirtaş açıklamaları 👇🏻
Söz konusu açıklamaların gündem olması sonrası ise Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Rasim Ozan Kütahyalı'yı tiye alan bazı paylaşımlar yaptı 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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