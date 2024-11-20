Rasim Ozan Kütahyalı'dan Özgür Demirtaş'ın Kazancıyla İlgili Olay Rakamlar: "Korkunç Para Kazanıyor"

En Son Haber'de yayınlanan programında konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, ünlü finans uzmanı Özgür Demirtaş'ın geliriyle ilgili yaptığı yorumlarla gündem oldu. ROK, 'Hepinizin tanıdığı meşhur Atatürkçü bir insan bana Özgür Demirtaş'ın 'yılda 600 milyon lira vergi vermesi gerekiyor' dedi. Abonelerinden çok yüksek para kazanıyormuş.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: En Son Haber