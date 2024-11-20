Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı!
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı!
Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme Mahruki'nin tutuklanmasına hükmetti.
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AKUT'un kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki, savcılık sorgusunun iyi geçtiğini ancak tutuklanmaya sevk edildiğini duyurmasının ardından tutuklandı.
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12 Kasım'da evine polis baskını yapılan Mahruki hakkında, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Mahruki, ifadesi sonrası Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı: 👇🏻
Gündem olan tutuklama sonrası "Nasuh Mahriki neden tutuklandı?" sorusu gündem oldu. Mahruki'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanmasına tanınmış isimlerden de tepki var 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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