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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı!

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
20.11.2024 - 12:17 Son Güncelleme: 20.11.2024 - 12:36

Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme Mahruki'nin tutuklanmasına hükmetti. 

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AKUT'un kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki, savcılık sorgusunun iyi geçtiğini ancak tutuklanmaya sevk edildiğini duyurmasının ardından tutuklandı.

AKUT'un kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki, savcılık sorgusunun iyi geçtiğini ancak tutuklanmaya sevk edildiğini duyurmasının ardından tutuklandı.

12 Kasım'da evine polis baskını yapılan Mahruki hakkında, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Mahruki, ifadesi sonrası Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı: 👇🏻

12 Kasım'da evine polis baskını yapılan Mahruki hakkında, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Mahruki, ifadesi sonrası Twitter hesabından şu paylaşımı yapmıştı: 👇🏻

'Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum.

Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem’den hukuk manzaraları.'

Gündem olan tutuklama sonrası "Nasuh Mahriki neden tutuklandı?" sorusu gündem oldu. Mahruki'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanmasına tanınmış isimlerden de tepki var 👇🏻

Gündem olan tutuklama sonrası "Nasuh Mahriki neden tutuklandı?" sorusu gündem oldu. Mahruki'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilgili sözleri nedeniyle tutuklanmasına tanınmış isimlerden de tepki var 👇🏻

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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