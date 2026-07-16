Nasuh Mahruki Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? AKUT'un Kurucusu Nasuh Mahruki Nereli, Kaç Yaşında?
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Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı alındığı ortaya çıktı. Mahruki, AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin kurucusu olarak bugüne kadar sık sık gündemimize gelmişti. Gözaltı kararının, bir sosyal medya paylaşımından kaynaklandığı belirtiliyor.
Peki Nasuh Mahruki kimdir, nereli, kaç yaşında?
Nasuh Mahruki neden gözaltına alındı?
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Nasuh Mahruki Kimdir?
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Nasuh Mahruki Nereli, Kaç Yaşında?
Nasuh Mahruki'nin Kariyeri
Nasuh Mahruki'nin Kitapları
Nasuh Mahruki Evli mi?
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Nasuh Mahruki Neden Gözaltına Alındı?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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