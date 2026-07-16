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Nasuh Mahruki Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? AKUT'un Kurucusu Nasuh Mahruki Nereli, Kaç Yaşında?

Nasuh Mahruki Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? AKUT'un Kurucusu Nasuh Mahruki Nereli, Kaç Yaşında?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 08:48
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Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı alındığı ortaya çıktı. Mahruki, AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin kurucusu olarak bugüne kadar sık sık gündemimize gelmişti. Gözaltı kararının, bir sosyal medya paylaşımından kaynaklandığı belirtiliyor.

Peki Nasuh Mahruki kimdir, nereli, kaç yaşında? 

Nasuh Mahruki neden gözaltına alındı?

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Nasuh Mahruki Kimdir?

Nasuh Mahruki Kimdir?

Tam adı Ali Nasuh Mahruki'dir. Osmanlı'da bulunan Sultan II. Mahmud’un hizmetinde yer alan Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın 6 göbek öteden torunudur. Nasuh Mahruki 2. yüzyıldan bu yana İstanbul'da yaşamakta olan Mahruki ailesinin bir üyesidir. Ülkemizde bulunan değerli koleksiyoncular arasında yer alan Cem Mahruki'nin oğludur Nasuh Mahruki.

Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde alan Nasuh Mahruki üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. Dağcılık sporuyla üniversitede tanışmıştır.

Nasuh Mahruki Nereli, Kaç Yaşında?

Nasuh Mahruki Nereli, Kaç Yaşında?

Mağaracılık, aletli dalış, yamaç paraşütü, dağcılık, motor sporları, bisiklet ve yelken sporlarıyla profesyonel olarak ilgilenen Nasuh Mahruki İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 

53 yaşındaki Mahruki 21 Mayıs 1968 tarihinde doğmuştur.

Nasuh Mahruki'nin Kariyeri

Nasuh Mahruki'nin Kariyeri

Nasuh Mahruki, 7000 metreden yüksek beş tırmanışı başarıyla tamamlaması üzerine Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından Kar Lepoarı unvanını almıştır. Mahruki, 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanmış ve  Everest'e tırmanan ilk Türk dağcı olmuştur. Daha sonra Yedi Zirveler projesini tamamlayan dünyanın en genç dağcısı olmuştur. 

Nasuh Mahruki, arama kurtarma çalışmalarında sergilediği öncü girişimciliğiyle 2004 yılında Amerika’dan ASHOKA Vakfı’na Fellow olarak seçilmiştir. Ardından 2009 yılında Filipinler’den Uluslararası GUSİ Barış Ödülü'ne, 2012 yılında ise Bilkent Üniversitesi’nden Sosyal Bilimler alanında Fahri Doktora'ya layık görülmüştür. 

Nasuh Mahruki AKUT'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı görevini üstlenmiştir. Mahruki, AKUT'un 18 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve  AKUT Derneği Onursal Başkanı olmuştur. Mahruki daha sonra AKUT'tan kovulduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştur. Mahruki, paylaşımında  'AKUT’un büyük harf yazılması gerektiğini bile bilmeyen birinden gelen bir e-posta ile atıldığımı öğrendim.' ifadelerini kullanmıştır.

Nasuh Mahruki'nin Kitapları

Nasuh Mahruki'nin Kitapları

  • Bir Dağcının Güncesi

  • Everest'te İlk Türk

  • Bir Hayalin Peşinde

  • Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi

  • Yeryüzü Güncesi

  • Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir

  • Kendi Everest'inize Tırmanın

Nasuh Mahruki Evli mi?

Nasuh Mahruki Evli mi?

Nasuh Mahruki, Mine Mahruki ile Himalayalar'da evlenmiştir. İkilinin Barlas ve Bilge adında iki çocuğu vardır.

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Nasuh Mahruki Neden Gözaltına Alındı?

Nasuh Mahruki Neden Gözaltına Alındı?

AKUT Eski Başkanı Nasuhi Mahruki'nin sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatıldı. 

Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı verildi.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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