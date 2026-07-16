Nasuh Mahruki Kimdir, Neden Gözaltına Alındı? AKUT'un Kurucusu Nasuh Mahruki Nereli, Kaç Yaşında?

Nasuh Mahruki, 7000 metreden yüksek beş tırmanışı başarıyla tamamlaması üzerine Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından Kar Lepoarı unvanını almıştır. Mahruki, 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanmış ve Everest'e tırmanan ilk Türk dağcı olmuştur. Daha sonra Yedi Zirveler projesini tamamlayan dünyanın en genç dağcısı olmuştur.

Nasuh Mahruki, arama kurtarma çalışmalarında sergilediği öncü girişimciliğiyle 2004 yılında Amerika’dan ASHOKA Vakfı’na Fellow olarak seçilmiştir. Ardından 2009 yılında Filipinler’den Uluslararası GUSİ Barış Ödülü'ne, 2012 yılında ise Bilkent Üniversitesi’nden Sosyal Bilimler alanında Fahri Doktora'ya layık görülmüştür.

Nasuh Mahruki AKUT'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı görevini üstlenmiştir. Mahruki, AKUT'un 18 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve AKUT Derneği Onursal Başkanı olmuştur. Mahruki daha sonra AKUT'tan kovulduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştur. Mahruki, paylaşımında 'AKUT’un büyük harf yazılması gerektiğini bile bilmeyen birinden gelen bir e-posta ile atıldığımı öğrendim.' ifadelerini kullanmıştır.