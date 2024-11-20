AKOM Saat ve Gün Verdi: İstanbul İçin Kuvvetli Yağmur ve Rüzgar Uyarısı! Hava Sıcaklıkları Düşüyor
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AKOM Saat ve Gün Verdi: İstanbul İçin Kuvvetli Yağmur ve Rüzgar Uyarısı! Hava Sıcaklıkları Düşüyor
AKOM, İstanbul ve Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen hava koşulları nedeniyle hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşmesi öngörülüyor. AKOM'dan yapılan uyarıda yağışların perşembe (yarın) 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.
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İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemlerinin 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cumartesi günleri arasında Marmara Bölgesi'nde etkili olacağını belirtti. Bu sistemlerle birlikte rüzgarın lodos ve karayel yönlerinden kuvvetlenerek fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
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Rüzgar hızının 40-80 km/s arasında değişeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte bölgede 20-45 kg/m2 yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi genelinde beklenen bu alçak basınç sistemleri nedeniyle hava sıcaklıkları 8-10 derece birden düşecek. Sıcaklık düşüşünün, kuvvetli lodos ve karayel rüzgarlarının etkisiyle hızlanması bekleniyor. Bu durum, bölgede soğuk havanın daha da hissedilir olmasına neden olacak.
Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlar, perşembe günü erken saatlerden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. Rüzgarın, cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışların ise perşembe günü 12.00-21.00 saatleri arasında ve cumartesi günü 08.00-20.00 saatleri arasında yoğunlaşacağı ifade ediliyor. Vatandaşların, bu saatlere dikkat etmeleri ve olası olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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