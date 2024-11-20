Nevşin Mengü: "AK Partlili Menemen Belediyesi Konser İçin 85 Milyon TL Harcamış"

'CHP'li belediyeler konserleri biraz azaltacakmış. Özgür Özel (CHP Genel Başkanı), 'paramız yok, halk ekonomik olarak zor durumda' diyerek erken seçim çağrısında bulunuyor.

…AKP'li Menemen Belediyesi ise 30 Eylül-9 Ekim arası konser ve söyleşi organizasyonları düzenlemiş. 85 milyon, 4 milyon ve 1 milyon liralık ödemeler var. Ajda Pekkan, Sinan Akçıl, Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit konser veren söyleşi yapan isimler arasında bulunuyor. 85 milyonluk konseri kimin verdiğini bilmiyorum.

Menemen Belediyesi ciddi SGK borçları olan bir belediye. Borçlarını ödemek için hazinedeki bazı arazileri önce belediyeye aktarıyorlar daha sonra belediyeler bu arazilere imar çıkarıp tekrar hazineye satıyorlar. Bu ilk değil daha önce farklı AKP'li belediyelerde de gördük.'