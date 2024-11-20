Nevşin Mengü: "AK Partlili Menemen Belediyesi Konser İçin 85 Milyon TL Harcamış"
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Nevşin Mengü: "AK Partlili Menemen Belediyesi Konser İçin 85 Milyon TL Harcamış"
Belediyelerin konser harcamaları tartışmaları devam ederken savcılık, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında inceleme başlatılmıştı. Gazeteci Nevşin Mengü ise yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Mengü’nün iddiasına göre; AK Partlili Menemen Belediyesi, düzenlediği konsere 85 milyon harcamış.
İşte detaylar…
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Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayında "Ebru Gündeş konserine ayrılan bütçe nedeniyle eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni tabi ki eleştirelim ama bunları da eleştirelim" diyerek, ulaştığı belgeleri anlattı.
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Nevşin Mengü, yayında şu bilgileri paylaştı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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