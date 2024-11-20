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Nevşin Mengü: "AK Partlili Menemen Belediyesi Konser İçin 85 Milyon TL Harcamış"

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Nevşin Mengü: "AK Partlili Menemen Belediyesi Konser İçin 85 Milyon TL Harcamış"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.11.2024 - 15:11

Belediyelerin konser harcamaları tartışmaları devam ederken savcılık, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında inceleme başlatılmıştı. Gazeteci Nevşin Mengü ise yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Mengü’nün iddiasına göre; AK Partlili Menemen Belediyesi, düzenlediği konsere 85 milyon harcamış. 

İşte detaylar… 

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Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayında "Ebru Gündeş konserine ayrılan bütçe nedeniyle eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni tabi ki eleştirelim ama bunları da eleştirelim" diyerek, ulaştığı belgeleri anlattı.

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayında "Ebru Gündeş konserine ayrılan bütçe nedeniyle eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni tabi ki eleştirelim ama bunları da eleştirelim" diyerek, ulaştığı belgeleri anlattı.

Nevşin Mengü, yayında şu bilgileri paylaştı:

Nevşin Mengü, yayında şu bilgileri paylaştı:

'CHP'li belediyeler konserleri biraz azaltacakmış. Özgür Özel (CHP Genel Başkanı), 'paramız yok, halk ekonomik olarak zor durumda' diyerek erken seçim çağrısında bulunuyor.

…AKP'li Menemen Belediyesi ise 30 Eylül-9 Ekim arası konser ve söyleşi organizasyonları düzenlemiş. 85 milyon, 4 milyon ve 1 milyon liralık ödemeler var. Ajda Pekkan, Sinan Akçıl, Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit konser veren söyleşi yapan isimler arasında bulunuyor. 85 milyonluk konseri kimin verdiğini bilmiyorum.

Menemen Belediyesi ciddi SGK borçları olan bir belediye. Borçlarını ödemek için hazinedeki bazı arazileri önce belediyeye aktarıyorlar daha sonra belediyeler bu arazilere imar çıkarıp tekrar hazineye satıyorlar. Bu ilk değil daha önce farklı AKP'li belediyelerde de gördük.'

Nevşin Mengü'nün Youtube kanalından yaptığı açıklamaların tamamı...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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