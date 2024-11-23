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Hollanda’dan Türkiye’ye Dönen Gurbetçi “Köpekler Gibi Pişman Olduğunu” Anlattı

Hollanda’dan Türkiye’ye Dönen Gurbetçi “Köpekler Gibi Pişman Olduğunu” Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.11.2024 - 18:53

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Hollanda’da yaşayan gurbetçi bir teyze, sokak röportajında konuşurken Türkiye’ye geri döndüğünü anlattı. Ancak Türkiye’ye döndüğü için pek de mutlu değildi. “Köpekler gibi pişmanım” diyen teyze kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Söyle Şimdi mikrofonlarına konuşan teyzeyi Onur Esim adlı Instagram kullanıcısı paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Gurbetçi teyze Türkiye’ye ara ara tatile gelmenin daha iyi olduğunu dile getirdi.

Gurbetçi teyze Türkiye’ye ara ara tatile gelmenin daha iyi olduğunu dile getirdi.

Ancak tamamen dönüş yapmış olmak epey canını sıkmış görünüyordu.

Ancak tamamen dönüş yapmış olmak epey canını sıkmış görünüyordu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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garibann

abla ilk girince soğuk gibi ama alışıyorsun