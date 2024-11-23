Hollanda’dan Türkiye’ye Dönen Gurbetçi “Köpekler Gibi Pişman Olduğunu” Anlattı

Hollanda’da yaşayan gurbetçi bir teyze, sokak röportajında konuşurken Türkiye’ye geri döndüğünü anlattı. Ancak Türkiye’ye döndüğü için pek de mutlu değildi. “Köpekler gibi pişmanım” diyen teyze kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Söyle Şimdi mikrofonlarına konuşan teyzeyi Onur Esim adlı Instagram kullanıcısı paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.