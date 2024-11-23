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Tatlı Köpeklerinin Bildiği Kelimeleri Kullanarak Tepkisini Ölçtüler: Güldüren Anlar Ortaya Çıktı

Tatlı Köpeklerinin Bildiği Kelimeleri Kullanarak Tepkisini Ölçtüler: Güldüren Anlar Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.11.2024 - 16:48

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Köpeklerinin bildiği kelimeleri kullanarak tepkilerini ölçen hayvanseverlerin videolarıyla sizler de karşılaşmış olabilirsiniz. Tatlı köpeklerin o kelimeleri duyunca verdikleri tepkilere içimiz eriyor. İşte şimdi tam da böyle bir videoyla karşınızdayız. @miapariskaramel adlı TikTok sayfasından Karamel adlı köpeklerini paylaşan çift hepimize tebessüm ettirdi. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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Karamel, sahipleri konuşurken kafasını bir o yana bir bu yana eğdi.

Karamel, sahipleri konuşurken kafasını bir o yana bir bu yana eğdi.

Öylesine heyecanlanmıştı ki yerinde zor duruyordu.

Öylesine heyecanlanmıştı ki yerinde zor duruyordu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Cübbeli Palpatine Hoca

Arkadaki tip bu kadar mı tatlı olur yaaa? Al bunu mıncır mıncır doyama tekrar mıncır.