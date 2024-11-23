Ehliyet Aldıktan Sonra Abisiyle Trafiğe Çıkan Genç Panikle Karışık Komik Anları Paylaşmasıyla Viral Oldu

Yeni ehliyet aldıktan sonra abiyle veya babayla trafiğe çıkınca mistik anlar yaşanabiliyor biliyorsunuz ki. Ehliyet alınmış olsa da bir baskı olsun olmasın insan bildiği tüm doğruları unutabiliyor. @guliikoz adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir genç kadın da abisiyle trafiğe çıktığı anları ölümsüzleştirmek için kaydı başlatmıştı. Kısa süre içerisinde beğenileri toplayan videoya gelin birlikte bakalım.