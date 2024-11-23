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Ehliyet Aldıktan Sonra Abisiyle Trafiğe Çıkan Genç Panikle Karışık Komik Anları Paylaşmasıyla Viral Oldu

Ehliyet Aldıktan Sonra Abisiyle Trafiğe Çıkan Genç Panikle Karışık Komik Anları Paylaşmasıyla Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.11.2024 - 14:38

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Yeni ehliyet aldıktan sonra abiyle veya babayla trafiğe çıkınca mistik anlar yaşanabiliyor biliyorsunuz ki. Ehliyet alınmış olsa da bir baskı olsun olmasın insan bildiği tüm doğruları unutabiliyor. @guliikoz adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir genç kadın da abisiyle trafiğe çıktığı anları ölümsüzleştirmek için kaydı başlatmıştı. Kısa süre içerisinde beğenileri toplayan videoya gelin birlikte bakalım.

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Abisinin yaşadığı panik ve korku bizleri de güldürdü.

Abisinin yaşadığı panik ve korku bizleri de güldürdü.

Kardeşine sorduğu sorulardan aldığı yanıtlar panik yaşamasına sebep olmuştu.

Kardeşine sorduğu sorulardan aldığı yanıtlar panik yaşamasına sebep olmuştu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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