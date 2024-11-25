Dubai Çikolatası Denemeyen Çocuklara Hediye Edince Sevinçten Havaya Uçtular

Bir furyadır ki başladı gidiyor. Şu sıralar Dubai çikolatası kadar popüler olan bir başka ürün yok. Her yerde alternatiflerini görüyoruz. Ancak özellikle çocuklar sosyal medyada sıkça gördükleri için tadının nasıl olduğunu epey merak ediyorlar. Kimileri denese de kimileri belki bulamadığından belki de imkanlar el vermediği için deneyemedi.