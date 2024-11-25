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Dubai Çikolatası Denemeyen Çocuklara Hediye Edince Sevinçten Havaya Uçtular

Dubai Çikolatası Denemeyen Çocuklara Hediye Edince Sevinçten Havaya Uçtular

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.11.2024 - 12:01

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Bir furyadır ki başladı gidiyor. Şu sıralar Dubai çikolatası kadar popüler olan bir başka ürün yok. Her yerde alternatiflerini görüyoruz. Ancak özellikle çocuklar sosyal medyada sıkça gördükleri için tadının nasıl olduğunu epey merak ediyorlar. Kimileri denese de kimileri belki bulamadığından belki de imkanlar el vermediği için deneyemedi.

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@iyiliklebuyuyoruz adlı Instagram sayfasından içerikler üreten Adem Mete, çocuklara Dubai çikolatası dağıttı.

@iyiliklebuyuyoruz adlı Instagram sayfasından içerikler üreten Adem Mete, çocuklara Dubai çikolatası dağıttı.

Daha önce çikolatayı denememişlerdi o yüzden duyunca öylesine sevindiler ki, mutluluklarına bizler de ortak olduk.

Daha önce çikolatayı denememişlerdi o yüzden duyunca öylesine sevindiler ki, mutluluklarına bizler de ortak olduk.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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