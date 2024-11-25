2.5 Yılın Ardından Türkiye’ye Dönen Genç Ailesine Yaptığı Sürprizle Herkesi Ağlattı

Amerika’da geçirdiği 2.5 yılın ardından Türkiye’ye dönen genç kadın ailesine ve yakınlarına sürpriz yaptığı anları @yavoyku adlı Instagram hesabından paylaştı. O anları izlerken adeta bizlerin de gözleri doldu. Öykü adlı genç kadını gören herkesin duygu dolu şaşkınlıkları tebessüm ettirdi. Sizlerin de içinin ısınacağına eminiz! Gelin videoya birlikte bakalım.