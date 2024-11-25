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2.5 Yılın Ardından Türkiye’ye Dönen Genç Ailesine Yaptığı Sürprizle Herkesi Ağlattı

2.5 Yılın Ardından Türkiye’ye Dönen Genç Ailesine Yaptığı Sürprizle Herkesi Ağlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.11.2024 - 13:22

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Amerika’da geçirdiği 2.5 yılın ardından Türkiye’ye dönen genç kadın ailesine ve yakınlarına sürpriz yaptığı anları @yavoyku adlı Instagram hesabından paylaştı. O anları izlerken adeta bizlerin de gözleri doldu. Öykü adlı genç kadını gören herkesin duygu dolu şaşkınlıkları tebessüm ettirdi. Sizlerin de içinin ısınacağına eminiz! Gelin videoya birlikte bakalım.

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Öykü adlı genç kadın 2.5 yıllık Amerika serüveninin sonunda memleketi Muğla’ya dönmüştü.

Öykü adlı genç kadın 2.5 yıllık Amerika serüveninin sonunda memleketi Muğla’ya dönmüştü.

Sürpriz yaptığı herkesin tepkilerini bir bir kaydetmişti.

Sürpriz yaptığı herkesin tepkilerini bir bir kaydetmişti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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