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Eski ve Yeni Nesilin Farklarını Sorular Üzerinden Gözler Önüne Serdiler: “Nasıl Poz Verirsiniz?”

Eski ve Yeni Nesilin Farklarını Sorular Üzerinden Gözler Önüne Serdiler: “Nasıl Poz Verirsiniz?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2024 - 17:43

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Akımlar mecrası TikTok’ta geçtiğimiz aylarda farklı nesillerin sorulara verdiği yanıtlar üzerine bir akım çıkmıştı. @hatice_teyze78 adlı Instagram hesabından içerikler üreten Hatice teyze de torunuyla akıma katıldı. İkilinin sorulara verdiği yanıtlar doğal olarak farklıydı. Bakalım sizler neyi nasıl yapıyorsunuz? Gelin sorulara ve detaylara geçelim.

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Sorular, “nasıl gözlük çıkartırsınız, nasıl poz verirsiniz, arabanın camını nasıl açarsınız, nasıl kalp yaparsınız, nasıl fotoğraf çekersiniz, nasıl para sayarsınız” şeklindeydi.

Sorular, “nasıl gözlük çıkartırsınız, nasıl poz verirsiniz, arabanın camını nasıl açarsınız, nasıl kalp yaparsınız, nasıl fotoğraf çekersiniz, nasıl para sayarsınız” şeklindeydi.

İkili hiçbir soruda ortak yanıt verememişti. Tebessüm ettiren videolarıyla beğenileri de topladılar.

İkili hiçbir soruda ortak yanıt verememişti. Tebessüm ettiren videolarıyla beğenileri de topladılar.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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