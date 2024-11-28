Anneannesine Yemeği Beğenmediğine Dair Şaka Yapan Kadın ve Ardından Yaşananlar Kalpleri Isıttı

@emy.duyar adlı Instagram hesabından içerikler üreten Emine Duyar adlı kadın, anneannesini ziyarete gittiği anları paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı yemeklerin tadı hiçbir yemekte olmadığı gibi onların evinde otomatik yüklenen huzur da hiçbir yerde bulunamıyor biliyorsunuz ki. Emine Duyar da anneannesinde yemek yerken minik bir şaka yapmıştı. Ardından yaşananlar ise öylesine tatlıydı ki adeta pamuk gibi olduk. Gelin detaylara geçelim 👇