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Anneannesine Yemeği Beğenmediğine Dair Şaka Yapan Kadın ve Ardından Yaşananlar Kalpleri Isıttı

Anneannesine Yemeği Beğenmediğine Dair Şaka Yapan Kadın ve Ardından Yaşananlar Kalpleri Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2024 - 19:14

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@emy.duyar adlı Instagram hesabından içerikler üreten Emine Duyar adlı kadın, anneannesini ziyarete gittiği anları paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı yemeklerin tadı hiçbir yemekte olmadığı gibi onların evinde otomatik yüklenen huzur da hiçbir yerde bulunamıyor biliyorsunuz ki. Emine Duyar da anneannesinde yemek yerken minik bir şaka yapmıştı. Ardından yaşananlar ise öylesine tatlıydı ki adeta pamuk gibi olduk. Gelin detaylara geçelim 👇

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Emine Duyar anneannesine yemeği şekerli bulduğuna dair bir şaka yapınca tatlı anneannesi hemen üzülmüştü.

Emine Duyar anneannesine yemeği şekerli bulduğuna dair bir şaka yapınca tatlı anneannesi hemen üzülmüştü.

Ondan sonra şaka olduğunu anlayınca ise içi rahatlamıştı. Ardından torununun saçlarını toplaması ekran başındaki bizlere bile huzur hissettirdi.

Ondan sonra şaka olduğunu anlayınca ise içi rahatlamıştı. Ardından torununun saçlarını toplaması ekran başındaki bizlere bile huzur hissettirdi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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