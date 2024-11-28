Anneannesine Yemeği Beğenmediğine Dair Şaka Yapan Kadın ve Ardından Yaşananlar Kalpleri Isıttı

@emy.duyar adlı Instagram hesabından içerikler üreten Emine Duyar adlı kadın, anneannesini ziyarete gittiği anları paylaşmasıyla etkileşimlerin odağı oldu. Anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı yemeklerin tadı hiçbir yemekte olmadığı gibi onların evinde otomatik yüklenen huzur da hiçbir yerde bulunamıyor biliyorsunuz ki. Emine Duyar da anneannesinde yemek yerken minik bir şaka yapmıştı. Ardından yaşananlar ise öylesine tatlıydı ki adeta pamuk gibi olduk. Gelin detaylara geçelim 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emine Duyar anneannesine yemeği şekerli bulduğuna dair bir şaka yapınca tatlı anneannesi hemen üzülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ondan sonra şaka olduğunu anlayınca ise içi rahatlamıştı. Ardından torununun saçlarını toplaması ekran başındaki bizlere bile huzur hissettirdi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın