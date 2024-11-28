Avrupa Çikolatası Diyerek Kardeşine Kil Hamuru Yediren Ablanın Şakası Hüsranla Bitti

Dubai çikolatası furyası aylardır devam ederken @lyerszd adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, kardeşine bir farklı versiyonu diyerek Avrupa çikolatası deneteceğini söylemişti. Ancak her şey bir şakadan ibaretti ve aslında kil hamuru yedirmişti. Bunu öğrenen kardeşi yaşadığı hüsranla minik bir sinir krizi geçirdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?