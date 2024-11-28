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Avrupa Çikolatası Diyerek Kardeşine Kil Hamuru Yediren Ablanın Şakası Hüsranla Bitti

Avrupa Çikolatası Diyerek Kardeşine Kil Hamuru Yediren Ablanın Şakası Hüsranla Bitti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2024 - 19:38

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Dubai çikolatası furyası aylardır devam ederken @lyerszd adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, kardeşine bir farklı versiyonu diyerek Avrupa çikolatası deneteceğini söylemişti. Ancak her şey bir şakadan ibaretti ve aslında kil hamuru yedirmişti. Bunu öğrenen kardeşi yaşadığı hüsranla minik bir sinir krizi geçirdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Tatlı kız çikolatayı deneyeceği için epey heyecanlıydı ve hemen yemeye başlamıştı.

Tatlı kız çikolatayı deneyeceği için epey heyecanlıydı ve hemen yemeye başlamıştı.

Ablasının şaka yaptığını öğrenince ise gözyaşlarını tutamadı. İzleyicilerden kimileri ise şakayı doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Ablasının şaka yaptığını öğrenince ise gözyaşlarını tutamadı. İzleyicilerden kimileri ise şakayı doğru bulmadıklarını dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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