Eşinin Doğum Günü Pastasını Patlatarak Şaka Yapmak İstemişti: Tepkilerin Odağı Oldu

@dogan.ailesii adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir çift son paylaşımlarıyla sosyal medyada viral oldu. Genç adam eşine doğum günü sürprizi yapmak istemişti. Ancak seçtiği sürpriz pek de güvenli durmuyordu. Kimi izleyiciler kendini kadının yerine koyarak boşanması gerektiğini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç adam pastanın içine patlayıcı bir şaka malzemesi koymuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pasta patlayınca kadının her yeri pastaya bulandı.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın