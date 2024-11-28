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Eşinin Doğum Günü Pastasını Patlatarak Şaka Yapmak İstemişti: Tepkilerin Odağı Oldu

Eşinin Doğum Günü Pastasını Patlatarak Şaka Yapmak İstemişti: Tepkilerin Odağı Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2024 - 21:09

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@dogan.ailesii adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir çift son paylaşımlarıyla sosyal medyada viral oldu. Genç adam eşine doğum günü sürprizi yapmak istemişti. Ancak seçtiği sürpriz pek de güvenli durmuyordu. Kimi izleyiciler kendini kadının yerine koyarak boşanması gerektiğini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.

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Genç adam pastanın içine patlayıcı bir şaka malzemesi koymuştu.

Genç adam pastanın içine patlayıcı bir şaka malzemesi koymuştu.

Pasta patlayınca kadının her yeri pastaya bulandı.

Pasta patlayınca kadının her yeri pastaya bulandı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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