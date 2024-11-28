Eşinin Doğum Günü Pastasını Patlatarak Şaka Yapmak İstemişti: Tepkilerin Odağı Oldu

@dogan.ailesii adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir çift son paylaşımlarıyla sosyal medyada viral oldu. Genç adam eşine doğum günü sürprizi yapmak istemişti. Ancak seçtiği sürpriz pek de güvenli durmuyordu. Kimi izleyiciler kendini kadının yerine koyarak boşanması gerektiğini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.