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İyi İnsanlar İyi ki Var: Dağ Başında Donmak Üzereyken Buldukları Kediyi Kurtaran Kanatsız Melekler

İyi İnsanlar İyi ki Var: Dağ Başında Donmak Üzereyken Buldukları Kediyi Kurtaran Kanatsız Melekler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.11.2024 - 22:10

İçerik Devam Ediyor

Kış mevsimi gelmişken patili dostlarımızın bize en çok ihtiyaçları olduğu döneme geldik diyebiliriz. Zorlu hava koşullarında onlara uzattığımız yardım eli belki de hayatlarına bedel olabiliyor. @altayyaltugg adlı Instagram kullanıcısı da Ardahan - Şavşat yolunda dağda bir kedi bulduklarını paylaştı. Kediyi hemen koruma altına alan hayvanseverler alkışları topladı. Gelin detaylara geçelim.

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Hava eksileri gösterirken karlar arasında buldukları tatlı kedi adeta onları bekliyor gibiydi.

Hava eksileri gösterirken karlar arasında buldukları tatlı kedi adeta onları bekliyor gibiydi.

En yakın köye giderek kediyi güvenilir ellere teslim eden içerik üreticisi ince düşüncesiyle gönülleri fethetti.

En yakın köye giderek kediyi güvenilir ellere teslim eden içerik üreticisi ince düşüncesiyle gönülleri fethetti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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