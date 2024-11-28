İyi İnsanlar İyi ki Var: Dağ Başında Donmak Üzereyken Buldukları Kediyi Kurtaran Kanatsız Melekler

Kış mevsimi gelmişken patili dostlarımızın bize en çok ihtiyaçları olduğu döneme geldik diyebiliriz. Zorlu hava koşullarında onlara uzattığımız yardım eli belki de hayatlarına bedel olabiliyor. @altayyaltugg adlı Instagram kullanıcısı da Ardahan - Şavşat yolunda dağda bir kedi bulduklarını paylaştı. Kediyi hemen koruma altına alan hayvanseverler alkışları topladı. Gelin detaylara geçelim.
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Hava eksileri gösterirken karlar arasında buldukları tatlı kedi adeta onları bekliyor gibiydi.
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En yakın köye giderek kediyi güvenilir ellere teslim eden içerik üreticisi ince düşüncesiyle gönülleri fethetti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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