İyi İnsanlar İyi ki Var: Dağ Başında Donmak Üzereyken Buldukları Kediyi Kurtaran Kanatsız Melekler

Kış mevsimi gelmişken patili dostlarımızın bize en çok ihtiyaçları olduğu döneme geldik diyebiliriz. Zorlu hava koşullarında onlara uzattığımız yardım eli belki de hayatlarına bedel olabiliyor. @altayyaltugg adlı Instagram kullanıcısı da Ardahan - Şavşat yolunda dağda bir kedi bulduklarını paylaştı. Kediyi hemen koruma altına alan hayvanseverler alkışları topladı. Gelin detaylara geçelim.