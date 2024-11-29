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Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz Akımıyla Birbirlerine İtirafta Bulunan Çift O Anlarıyla Güldürdü

Dinliyoruz ve Yargılamıyoruz Akımıyla Birbirlerine İtirafta Bulunan Çift O Anlarıyla Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.11.2024 - 09:13

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Son günlerde TikTok’ta “dinliyoruz ve yargılamıyoruz” konseptli bir akım çıktı. Kimileri eşleriyle, kimileri sevgilileriyle, kimileri aileleriyle, kimileriyse arkadaşlarıyla bu akıma katılıyor. İkililerin birbirlerinden sakladığı masum olayları itiraf ettikleri videolardan sonra eminiz ki kartlar yeniden dağıtılıyor. @yoncuu adlı Instagram kullanıcısı da akıma eşiyle katılanlardan. Gelin detaylara geçelim 👇

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İkili her ne kadar yargılamıyoruz dese de itiraflardan sonra tatlı kadın kendini pek tutamayacak gibiydi.

İkili her ne kadar yargılamıyoruz dese de itiraflardan sonra tatlı kadın kendini pek tutamayacak gibiydi.

Genel olarak itiraflar ev düzenleriyle ilgiliydi. O anları beğenileri topladı.

Genel olarak itiraflar ev düzenleriyle ilgiliydi. O anları beğenileri topladı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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