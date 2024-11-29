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Fiyatlardan Dolaylı Dışarda Yiyip İçemediklerini Anlatan Genç Ekonomiden Dert Yandı

Fiyatlardan Dolaylı Dışarda Yiyip İçemediklerini Anlatan Genç Ekonomiden Dert Yandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.11.2024 - 09:59

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Günümüzde düğün masrafları vs. derken evlilik müessesesi biraz yıldırıcı olmaya başladı. Para biriktireyim desen yetmiyor, bekleyelim desen zaman geçiyor gibi düşüncelerle çiftler epey bezmiş durumda. 25 yaşındaki bir genç ve kız arkadaşı da onlardan biri. Evlenmek için para biriktiren çift, artık dışarda görüşemediklerini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.

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Fiyatlar almış başını gidiyorken ikili artık atıştırmalıklarını ve içeceklerini evden aldıklarını ve arabada oturduklarını anlattı.

Fiyatlar almış başını gidiyorken ikili artık atıştırmalıklarını ve içeceklerini evden aldıklarını ve arabada oturduklarını anlattı.

Genç adam ekonomiden dolayı gençlerin yaşadığı sıkıntıları kendi yaşadığı durum ile örneklendirerek anlatmıştı.

Genç adam ekonomiden dolayı gençlerin yaşadığı sıkıntıları kendi yaşadığı durum ile örneklendirerek anlatmıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Osman Elmallı

20 lirayada çay olan yerler var oraya git sosyeten mi bozulur

Zuhal Duymuş

ülkede bi deniz kenarında oturup çay içmek bile lüks