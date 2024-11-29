Fiyatlardan Dolaylı Dışarda Yiyip İçemediklerini Anlatan Genç Ekonomiden Dert Yandı

Günümüzde düğün masrafları vs. derken evlilik müessesesi biraz yıldırıcı olmaya başladı. Para biriktireyim desen yetmiyor, bekleyelim desen zaman geçiyor gibi düşüncelerle çiftler epey bezmiş durumda. 25 yaşındaki bir genç ve kız arkadaşı da onlardan biri. Evlenmek için para biriktiren çift, artık dışarda görüşemediklerini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.