Fiyatlardan Dolaylı Dışarda Yiyip İçemediklerini Anlatan Genç Ekonomiden Dert Yandı

Günümüzde düğün masrafları vs. derken evlilik müessesesi biraz yıldırıcı olmaya başladı. Para biriktireyim desen yetmiyor, bekleyelim desen zaman geçiyor gibi düşüncelerle çiftler epey bezmiş durumda. 25 yaşındaki bir genç ve kız arkadaşı da onlardan biri. Evlenmek için para biriktiren çift, artık dışarda görüşemediklerini dile getirdi. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fiyatlar almış başını gidiyorken ikili artık atıştırmalıklarını ve içeceklerini evden aldıklarını ve arabada oturduklarını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç adam ekonomiden dolayı gençlerin yaşadığı sıkıntıları kendi yaşadığı durum ile örneklendirerek anlatmıştı.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
20 lirayada çay olan yerler var oraya git sosyeten mi bozulur
ülkede bi deniz kenarında oturup çay içmek bile lüks