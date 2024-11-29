İyi İnsanlar İyi ki Var: Her Gün Dükkana Uğrayarak Yemek Bekleyen Köpeği Geri Çevirmeyen İşletmeci

Silivri’de bulunan Değirmen Pilav adlı dükkanın dünyalar tatlısı müdavim bir müşterisi var. Zaman zaman ilgi ve sevgi gördükleri işletmelere her gün uğrayarak yemeklerini alan köpeklerin videolarını görüyoruz. İşte Değirmen Pilav’ın müdavimi de tatlı bir köpek. İşletmecinin hayvanseverliğini hisseden köpek akşamları uğruyor ve kendisi için ayrılan yemekleri yiyor.