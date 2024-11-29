İyi İnsanlar İyi ki Var: Her Gün Dükkana Uğrayarak Yemek Bekleyen Köpeği Geri Çevirmeyen İşletmeci

Silivri’de bulunan Değirmen Pilav adlı dükkanın dünyalar tatlısı müdavim bir müşterisi var. Zaman zaman ilgi ve sevgi gördükleri işletmelere her gün uğrayarak yemeklerini alan köpeklerin videolarını görüyoruz. İşte Değirmen Pilav’ın müdavimi de tatlı bir köpek. İşletmecinin hayvanseverliğini hisseden köpek akşamları uğruyor ve kendisi için ayrılan yemekleri yiyor.
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Akıllı köpek gelince dükkandan içeriye de girmiyor. Kapıda heyecanlı ve uslu bir şekilde bekliyor.
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Onu öyle görünce de dayanmak mümkün mü? Hemen ziyafet vakti geliyor ve yemeği veriliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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