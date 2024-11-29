6.2 Milyon Dolara Satın Almıştı: Tron’un Kurucusu Duvara Bantlanmış Muzu Afiyetle Yedi

İlk olarak 2019’da hayatımıza giren “Comedian” adlı duvara bantlanmış muz eseri, hatırlarsanız o zamanlarda büyük yankı uyandırmıştı. Şimdilerde ise yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta müzayedede satılan eser 6.2 milyon dolar teklif veren Tron’un kurucusu Justin Sun’ın oldu. Justin Sun duvara bantlanmış muzu yediği anları sosyal medyada paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim. 👇
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Justin Sun, "Önümüzdeki günlerde, sanat tarihindeki ve popüler kültürdeki yerini onurlandırarak bu eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğim" demişti.
6.2 milyon dolar verdiği duvara bantlanmış muzu yiyen kripto girişimcisi Justin Sun, o anları anbean kaydettirdi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Dünya ruh hastalarıyla dolu. Muz yemeye meraklı galiba bu Koreli baksana iri bir tanesine 6 milyon dolar ödediğine göre...
sanat putu işte
yani böyle hayata sovesim geliyor, 50 bin tl borcum var diye yanip donuyorum adam duvara asilmis muza 6.2 milyon dolar veriyor. Söver misin sabaha mi birakirsin