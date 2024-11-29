6.2 Milyon Dolara Satın Almıştı: Tron’un Kurucusu Duvara Bantlanmış Muzu Afiyetle Yedi

İlk olarak 2019’da hayatımıza giren “Comedian” adlı duvara bantlanmış muz eseri, hatırlarsanız o zamanlarda büyük yankı uyandırmıştı. Şimdilerde ise yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta müzayedede satılan eser 6.2 milyon dolar teklif veren Tron’un kurucusu Justin Sun’ın oldu. Justin Sun duvara bantlanmış muzu yediği anları sosyal medyada paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim. 👇