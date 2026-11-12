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Bahçeye İhtiyaç Yok: Kışın Pencere Önünde Bile Yetişen 5 Sebze

Bahçeye İhtiyaç Yok: Kışın Pencere Önünde Bile Yetişen 5 Sebze

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 15:09
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Havalar soğuyunca balkondaki saksılar çoğu evde boş kalıyor. Oysa bazı sebzeler için güneş alan bir pencere önü yetiyor. Marul, ıspanak ve turp gibi sebzeler kışın da saksıda yetişiyor, bazıları bir ay içinde hasada hazır hâle geliyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Marul, ıspanak, pazı ve kale lahanası pencere önünde yetişebiliyor.

Marul, ıspanak, pazı ve kale lahanası pencere önünde yetişebiliyor.

Yapraklı sebzeler hızlı büyüyor ve meyve ya da kök veren sebzelerden daha az ışığa ihtiyaç duyuyor. Günde 4 saat ya da daha fazla ışık yetiyor, bu yüzden güneş alan bir pencere önü kışın kısa günlerinde bile yeterli olabiliyor.

Marul yaklaşık 30-45 günde, ıspanak 30-40 günde, kale lahanası ise 40-60 günde hasada hazır hâle geliyor. Pazı da kolay yetişen yapraklı sebzeler arasında.

Turp, yapraklı sebzelerden daha fazla ışık istiyor.

Turp, yapraklı sebzelerden daha fazla ışık istiyor.

Kökünü büyütebilmesi için günde en az 6-8 saat ışık alması gerekiyor. Pencere önü kışın buna çoğu zaman yetmediği için bitki yetiştirme lambasıyla desteklemek gerekebiliyor.

Turp, yaklaşık 25-35 günde toplanabiliyor. Tohumlar ekilirken her bitki arasında yaklaşık 3 santimetre boşluk bırakılıyor, turplar yeterince büyüyünce de topraktan çekilip alınıyor.

Saksının boyu ve yeri, hasadı doğrudan etkiliyor.

Saksının boyu ve yeri, hasadı doğrudan etkiliyor.

Fideler birkaç gerçek yaprak çıkardığında, en az 20-25 santimetre çapındaki saksılara aktarılıyor. Turp gibi kök sebzeler için saksının derin olması gerekiyor, yapraklı sebzeler ise daha küçük ve sığ saksılarda da yetişebiliyor. Her saksının altında su tahliyesi için delik olmalı.

Saksı için en iyi yer güneye bakan bir pencere önü. Hava akımı alan, hava sızdıran pencerelerden ve ısıtıcıların sıcak hava çıkışlarından uzak bir yer seçmek gerekiyor.

Yaprakları toplarken dıştakilerden başlamak gerekiyor.

Yaprakları toplarken dıştakilerden başlamak gerekiyor.

Eski dış yapraklar kesilip ortadaki yeni yapraklar bırakılınca bitki büyümeye devam ediyor. Bebek yeşillik olarak yetiştirilenlerin ise birkaç hasattan sonra yeniden ekilmesi gerekiyor.

Toprağın üst 2,5 santimetrelik kısmı kuruduğunda sulamak yeterli; parmağı toprağa sokarak kontrol etmek mümkün. Kök çürümesini önlemek için toprağın çamur gibi ıslak kalmaması gerekiyor. Haftada bir, sulama suyuna sıvı gübre eklemek bitkinin ihtiyaç duyduğu besini sağlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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