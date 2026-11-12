Bahçeye İhtiyaç Yok: Kışın Pencere Önünde Bile Yetişen 5 Sebze

Fideler birkaç gerçek yaprak çıkardığında, en az 20-25 santimetre çapındaki saksılara aktarılıyor. Turp gibi kök sebzeler için saksının derin olması gerekiyor, yapraklı sebzeler ise daha küçük ve sığ saksılarda da yetişebiliyor. Her saksının altında su tahliyesi için delik olmalı.

Saksı için en iyi yer güneye bakan bir pencere önü. Hava akımı alan, hava sızdıran pencerelerden ve ısıtıcıların sıcak hava çıkışlarından uzak bir yer seçmek gerekiyor.