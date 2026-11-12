Bahçeye İhtiyaç Yok: Kışın Pencere Önünde Bile Yetişen 5 Sebze
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Marul, ıspanak, pazı ve kale lahanası pencere önünde yetişebiliyor.
Turp, yapraklı sebzelerden daha fazla ışık istiyor.
Saksının boyu ve yeri, hasadı doğrudan etkiliyor.
Yaprakları toplarken dıştakilerden başlamak gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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