15 Temmuz'da Eşi ve Oğlunu Kaybetmişti: Nihal Olçok'un Yeni Mesleği Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
15 Temmuz 2016 gecesi oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte hayatını kaybeden ünlü reklamcı Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok, iş dünyasında yeni bir göreve başladı.
Nihal Olçok'un yeni mesleği belli oldu.
Borsa İstanbul'da işlem görüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın