15 Temmuz'da Eşi ve Oğlunu Kaybetmişti: Nihal Olçok'un Yeni Mesleği Belli Oldu

AK Parti'nin iletişim çalışmalarında yer alan Erol Olçok, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı sokağa çıkan yüz binlerce kişi arasındaydı. Olçok, 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte Boğaziçi Köprüsü'nde şehit düştü.

Aradan geçen 10 yılın ardından Nihal Olçok'un adı bu kez iş dünyasından duyuldu. Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre Nihal Olçok'un yeni mesleği belli oldu.

Gersan Elektrik'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre, yönetim kurulu üyesi Jale Obut kişisel nedenlerle 11 Kasım 2026'dan geçerli olmak üzere görevinden ayrıldı. Kurul istifayı kabul etti ve boşalan koltuğa aynı tarih itibarıyla Nihal Olçok'u seçti.

Türk Ticaret Kanunu gereği bu atama, şirketin bir sonraki genel kurulunda ortakların onayına sunulacak. Toplantıda yalnızca üyelik değil, görev dağılımı da yeniden belirlendi: Yönetim kurulu başkan vekilliğini yürüten Gülfem Oktay'ın yerine oy birliğiyle Nihal Olçok getirildi.

Aynı toplantıda şirket yönetimine ilişkin başka kararlar da alındı. Gersan, dışarıdan aldığı tüm danışmanlık hizmetlerini sonlandırdığını ve bu kapsamdaki sözleşmeleri feshettiğini duyurdu.