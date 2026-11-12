article/comments
article/share
Haberler
Gündem
15 Temmuz'da Eşi ve Oğlunu Kaybetmişti: Nihal Olçok'un Yeni Mesleği Belli Oldu

15 Temmuz'da Eşi ve Oğlunu Kaybetmişti: Nihal Olçok'un Yeni Mesleği Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 15:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

15 Temmuz 2016 gecesi oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte hayatını kaybeden ünlü reklamcı Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok, iş dünyasında yeni bir göreve başladı. 

Kaynak: Patronlar Dünyası/Kerim Ülker

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nihal Olçok'un yeni mesleği belli oldu.

Nihal Olçok'un yeni mesleği belli oldu.

AK Parti'nin iletişim çalışmalarında yer alan Erol Olçok, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı sokağa çıkan yüz binlerce kişi arasındaydı. Olçok, 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte Boğaziçi Köprüsü'nde şehit düştü. 

Aradan geçen 10 yılın ardından Nihal Olçok'un adı bu kez iş dünyasından duyuldu. Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre Nihal Olçok'un yeni mesleği belli oldu. 

Gersan Elektrik'in KAP'a yaptığı açıklamaya göre, yönetim kurulu üyesi Jale Obut kişisel nedenlerle 11 Kasım 2026'dan geçerli olmak üzere görevinden ayrıldı. Kurul istifayı kabul etti ve boşalan koltuğa aynı tarih itibarıyla Nihal Olçok'u seçti.

Türk Ticaret Kanunu gereği bu atama, şirketin bir sonraki genel kurulunda ortakların onayına sunulacak. Toplantıda yalnızca üyelik değil, görev dağılımı da yeniden belirlendi: Yönetim kurulu başkan vekilliğini yürüten Gülfem Oktay'ın yerine oy birliğiyle Nihal Olçok getirildi.

Aynı toplantıda şirket yönetimine ilişkin başka kararlar da alındı. Gersan, dışarıdan aldığı tüm danışmanlık hizmetlerini sonlandırdığını ve bu kapsamdaki sözleşmeleri feshettiğini duyurdu.

Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

1985'te İstanbul'da kurulan Gersan Elektrik, 2003'ten bu yana Borsa İstanbul'da GEREL koduyla işlem görüyor. Şirketin biri Zonguldak'ta, diğeri Umman'da olmak üzere iki fabrikası bulunuyor ve bünyesinde yaklaşık 750 kişi çalışıyor.

Gersan'ın imzası yalnızca Türkiye'de değil; şirket bugüne kadar Vietnam, Şili, Arjantin ve Sri Lanka'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede projelerde yer aldı. Yılın ilk dokuz ayında 2,5 milyar TL ciroya ulaşan şirket, aynı dönemi 30 milyon TL kârla kapattı.

Şirketin en büyük ortakları ise İzgi Holding ve Erkan İzgi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın