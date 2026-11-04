Süleyman Çetinsaya Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakkında Bilinenler
Süleyman Çetinsaya, Artaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Konutları markasıyla tanınan bir iş insanı. Süleyman Çetinsaya'nın adı son dönemde hem şirketleriyle hem de hakkında açılan davayla gündeme geliyor. Peki Süleyman Çetinsaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında bilinenler.
Süleyman Çetinsaya, Vadistanbul ve Avrupa Konutları gibi projeleriyle bilinen Artaş grubunun başındaki isim.
Süleyman Çetinsaya Kaç Yaşında, Nereli?
Süleyman Çetinsaya, 1954 yılında Kayseri'de doğdu. Doğum günü ve ayı kamuya açık kaynaklarda yer almadığı için yaşı 71 ya da 72 olarak veriliyor. Ekonomist dergisinin aktardığına göre 1971 yılında Kayseri Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Kaynaklarda üniversite eğitimine dair doğrulanabilir bir kayıt bulunmuyor.
Süleyman Çetinsaya'nın İş Hayatı
Süleyman Çetinsaya, 1970'lerde ticarete atıldı ve 1977 yılında Artaş İnşaat'ı kurdu. Artaş Holding'in kendi kronolojisine göre grup 1989'da The President Hotel'i, 1991'de Citadel Hotel'i açtı; 1990'ların ortasında da Carousel AVM ile alışveriş merkezi sektörüne girdi.
2010'da kurulan Avrupakent A.Ş., 2023'te gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştü ve aynı yılın aralık ayında AVPGY koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Süleyman Çetinsaya, 15 Mayıs 2026'daki genel kurulda Avrupakent GYO'nun yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi.
Şirketin kendi verilerine göre grup, 45 binin üzerinde konut, 10 otel ve 7 alışveriş merkezi geliştirdi ya da işletti. Ekonomist'e göre Süleyman Çetinsaya, Çelik Halat'ın yüzde 69,83'lük hissesini Doğan Holding'den satın alarak sanayi alanına da girdi.
Ödülleri ve Üstlendiği Görevler
Süleyman Çetinsaya, 2010 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü'nü aldı; Erciyes Üniversitesi de kendisine fahri doktora unvanı verdi. Ekonomist dergisinin 2023 tarihli En Zengin 100 araştırmasına yeni giren isimler arasında yer aldı. Ayrıca Hacı Ömer Çetinsaya Vakfı'nın başkanlığını yürütüyor. KONUTDER'de yer alan özgeçmişine göre evli ve üç oğlu var.
Hakkındaki Dava Ne Durumda?
Basına yansıyan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve kamuoyunda İBB davası olarak bilinen dosyanın iddianamesinde Süleyman Çetinsaya hakkında, iki ayrı olay için rüşvet verme suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Süleyman Çetinsaya mahkemede suçlamaları reddetti, hiçbir kamu görevlisine rüşvet vermediğini söyleyerek beraatini istedi. Haberde dosyaya ilişkin bir karar yer almıyor; iddialar yargı sürecinde değerlendiriliyor.
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