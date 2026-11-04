Süleyman Çetinsaya Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakkında Bilinenler

Süleyman Çetinsaya, 1970'lerde ticarete atıldı ve 1977 yılında Artaş İnşaat'ı kurdu. Artaş Holding'in kendi kronolojisine göre grup 1989'da The President Hotel'i, 1991'de Citadel Hotel'i açtı; 1990'ların ortasında da Carousel AVM ile alışveriş merkezi sektörüne girdi.

2010'da kurulan Avrupakent A.Ş., 2023'te gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştü ve aynı yılın aralık ayında AVPGY koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Süleyman Çetinsaya, 15 Mayıs 2026'daki genel kurulda Avrupakent GYO'nun yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi.

Şirketin kendi verilerine göre grup, 45 binin üzerinde konut, 10 otel ve 7 alışveriş merkezi geliştirdi ya da işletti. Ekonomist'e göre Süleyman Çetinsaya, Çelik Halat'ın yüzde 69,83'lük hissesini Doğan Holding'den satın alarak sanayi alanına da girdi.