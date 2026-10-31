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Kemal Akkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın Şirketleri ve Kariyeri

Kemal Akkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın Şirketleri ve Kariyeri

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 12:22
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Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasındaki yeni gelişmeyle gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30 Ekim 2026 tarihli kararıyla Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine yeniden tedbir konuldu.

Girişim sermayesi yatırımlarıyla da tanınan Akkaya'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Kemal Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? 

İşte detaylar.

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Kemal Akkaya Kimdir?

Kemal Akkaya Kimdir?

Kemal Akkaya, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın (GSYO) yönetim kurulu başkanı. Şirketin internet sitesindeki özgeçmişine göre sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın deneyime sahip.

Kemal Akkaya Kaç Yaşında?

Bulls Yatırım'ın paylaştığı özgeçmişe göre 1974 doğumlu olan Kemal Akkaya, 2026 itibarıyla 52 yaşında.

Kemal Akkaya Aslen Nereli?

Akkaya, Adana'da dünyaya geldi.

Kemal Akkaya'nın Kariyer Hayatı

Kemal Akkaya'nın Kariyer Hayatı

Lisans ve yüksek lisans eğitimini işletme alanında tamamlayan Kemal Akkaya, Para Dergi'ye verdiği röportaja göre Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu.

Oyak Yatırım'daki Kariyeri

Kemal Akkaya iş hayatına 1997'de Oyak Yatırım Menkul Değerler'de uzman yardımcısı olarak başladı. 2015'e kadar aynı kurumda yatırım uzmanı, yatırım müdür yardımcısı ve yatırım müdürü olarak çalıştı. Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Türev Araçlar lisanslarına sahip.

Bulls Girişim ve Melek Yatırımcılık

Akkaya, kendini melek yatırımcı olarak tanımlıyor. Yönetim kurulu başkanı olduğu Bulls GSYO; mikromobilite, sağlık teknolojileri, spor teknolojileri, enerji ve gıda gibi alanlarda girişimlere yatırım yapıyor.

Sanko Yatırım'ı Satın Aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ekim 2023'te Akkaya'nın Sanko Holding'e ait Sanko Yatırım Menkul Değerler'i satın almasını onayladı.

Kemal Akkaya Neden Gündemde? Mal Varlığına El mi Konuldu?

Kemal Akkaya Neden Gündemde? Mal Varlığına El mi Konuldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan Kemal Akkaya ve Enver Çevik, 23 Eylül'de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bulls Yatırım'ın açıklamasına göre Akkaya, kamuoyunda 'Ponzi' ya da 'saadet zinciri' olarak anılan fon yapılarıyla ilgisi olmadığını savundu. Açıklamada, şirketin yönettiği fonlardaki varlıkların bir iş günü içinde satılabildiği, fonlarda pay repo işlemi yapılmadığı ve kredi bulunmadığı belirtildi.

Tedbirler Kaldırıldı, Sonra Yeniden Getirildi

Başsavcılık 9 Ekim'de, aralarında Akkaya ve Çevik'in de bulunduğu 29 kişi hakkındaki bazı mal varlığı kontrolü ve işlem durdurma tedbirlerini kaldırdı. 30 Ekim'de ise iki iş insanının mal varlıklarına ve finansal işlemlerine yeniden tedbir konuldu. Kararın gerekçesi ayrıntılı olarak açıklanmadı. 

Soruşturma sürüyor. Akkaya hakkında yargı tarafından verilmiş bir karar henüz bulunmuyor.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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