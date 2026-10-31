Kemal Akkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın Şirketleri ve Kariyeri
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Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasındaki yeni gelişmeyle gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30 Ekim 2026 tarihli kararıyla Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine yeniden tedbir konuldu.
Girişim sermayesi yatırımlarıyla da tanınan Akkaya'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Kemal Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
İşte detaylar.
Kemal Akkaya Kimdir?
Kemal Akkaya'nın Kariyer Hayatı
Kemal Akkaya Neden Gündemde? Mal Varlığına El mi Konuldu?
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