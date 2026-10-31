Kemal Akkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın Şirketleri ve Kariyeri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan Kemal Akkaya ve Enver Çevik, 23 Eylül'de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bulls Yatırım'ın açıklamasına göre Akkaya, kamuoyunda 'Ponzi' ya da 'saadet zinciri' olarak anılan fon yapılarıyla ilgisi olmadığını savundu. Açıklamada, şirketin yönettiği fonlardaki varlıkların bir iş günü içinde satılabildiği, fonlarda pay repo işlemi yapılmadığı ve kredi bulunmadığı belirtildi.

Tedbirler Kaldırıldı, Sonra Yeniden Getirildi

Başsavcılık 9 Ekim'de, aralarında Akkaya ve Çevik'in de bulunduğu 29 kişi hakkındaki bazı mal varlığı kontrolü ve işlem durdurma tedbirlerini kaldırdı. 30 Ekim'de ise iki iş insanının mal varlıklarına ve finansal işlemlerine yeniden tedbir konuldu. Kararın gerekçesi ayrıntılı olarak açıklanmadı.

Soruşturma sürüyor. Akkaya hakkında yargı tarafından verilmiş bir karar henüz bulunmuyor.