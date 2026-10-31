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Enver Çevik Kimdir, Kaç Yaşında? Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik Hangi Şirketlerin Sahibi?

Enver Çevik Kimdir, Kaç Yaşında? Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik Hangi Şirketlerin Sahibi?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 11:42
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Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasındaki yeni gelişmeyle gündeme geldi. 30 Ekim 2026'da alınan kararla Çevik'in mal varlıkları ve finansal işlemleri hakkındaki tedbirler yeniden uygulamaya konuldu. Aynı karar kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında da tedbir kararı alındı.

Finans ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren Çevik'in iş hayatı, yönettiği şirketler ve ortaklıkları merak konusu oldu. Peki, Enver Çevik kimdir, kaç yaşında, hangi şirketlerin sahibi? 

İşte detaylar.

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Enver Çevik Kimdir?

Enver Çevik Kimdir?

Enver Çevik, finans ve yatırım alanında tanınan bir iş insanı. Lydia Yeşil Enerji'nin resmi sitesindeki özgeçmişine göre genç yaşta İstanbul'da ticaret hayatına atıldı, 1990'ların başında ise yatırımcı olarak sermaye piyasalarına girdi. Zamanla farklı sektörlerde yatırımlar yaparak faaliyet alanını genişletti.

Enver Çevik Kaç Yaşında?

Bazı haber sitelerinde Enver Çevik'in 1975 doğumlu olduğu yazıyor. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 51 yaşında. Ancak doğum tarihi, şirketlerin resmi özgeçmişlerinde ya da Çevik'in bugüne dek yaptığı açıklamalarda yer almıyor.

Enver Çevik Ne İş Yapıyor?

Enver Çevik Ne İş Yapıyor?

Enver Çevik; Lydia Holding, Lydia Yeşil Enerji Kaynakları, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile EC Gayrimenkul Yatırımları'nda yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor.

Enver Çevik Hangi Şirketlerin Sahibi?

Çevik'in iş dünyasındaki merkezi Lydia Holding. Şirketin uzman kuruluş raporuna göre 30 Haziran 2025 itibarıyla Lydia Holding sermayesinin yüzde 63,32'si Enver Çevik'e ait. 

Grubun bağlı ortaklıkları arasında yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Lydia Yeşil Enerji ve Ufuk Yatırım bulunuyor. Lydia Holding, Pastanza Gıda'nın da yüzde 45'ine sahip.

Ufuk Yatırım Hamlesi

Lydia Holding, 2024 yılında Yıldız Holding'in Ufuk Yatırım'daki paylarını satın aldı. Pay devri 9 Aralık 2024'te tamamlandı. İşlem kapsamında toplam 48 milyon dolar ödeme yapılırken Lydia Holding'in Ufuk Yatırım'daki payı yüzde 60,17 oldu.

Galatasaray Sponsorluğu

Basına yansıyan bilgilere göre Lydia Holding, Ağustos 2025'te Galatasaray ile sponsorluk anlaşması imzaladı. 2025-2026 sezonunu kapsayan anlaşma, şort arkası sponsorluğunun yanı sıra resmi sponsorluğu da içeriyordu. KAP açıklamasında anlaşmanın bedeli 58 milyon 159 bin TL + KDV olarak duyuruldu.

Enver Çevik Neden Gündemde?

Enver Çevik Neden Gündemde?

Enver Çevik, Eylül 2026'da sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gündeme gelen isimler arasında yer aldı.

Fon Soruşturmasında Gözaltı ve Serbest Bırakılma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) hisselerine ilişkin tespitlerinin ardından sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Enver Çevik ve Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu isimler 23 Eylül 2026'da gözaltına alındı. Çevik ve Akkaya, savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Lydia Holding de gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Tedbirler Kaldırıldı, Sonra Yeniden Getirildi

Başsavcılık 9 Ekim'de, aralarında Çevik ve Akkaya'nın da bulunduğu 29 kişi hakkındaki bazı mal varlığı kontrolü ve işlem durdurma tedbirlerini kaldırdı. Fakat 30 Ekim'de iki iş insanının mal varlıklarına ve finansal işlemlerine yeniden tedbir konuldu. Kararın gerekçesi ayrıntılı olarak açıklanmadı. 

Soruşturma sürüyor. Çevik hakkında yargı tarafından verilmiş bir karar henüz bulunmuyor.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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