Enver Çevik Kimdir, Kaç Yaşında? Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik Hangi Şirketlerin Sahibi?
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Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasındaki yeni gelişmeyle gündeme geldi. 30 Ekim 2026'da alınan kararla Çevik'in mal varlıkları ve finansal işlemleri hakkındaki tedbirler yeniden uygulamaya konuldu. Aynı karar kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında da tedbir kararı alındı.
Finans ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren Çevik'in iş hayatı, yönettiği şirketler ve ortaklıkları merak konusu oldu. Peki, Enver Çevik kimdir, kaç yaşında, hangi şirketlerin sahibi?
İşte detaylar.
Enver Çevik Kimdir?
Enver Çevik Ne İş Yapıyor?
Enver Çevik Neden Gündemde?
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