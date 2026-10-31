Enver Çevik Kimdir, Kaç Yaşında? Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik Hangi Şirketlerin Sahibi?

Enver Çevik, finans ve yatırım alanında tanınan bir iş insanı. Lydia Yeşil Enerji'nin resmi sitesindeki özgeçmişine göre genç yaşta İstanbul'da ticaret hayatına atıldı, 1990'ların başında ise yatırımcı olarak sermaye piyasalarına girdi. Zamanla farklı sektörlerde yatırımlar yaparak faaliyet alanını genişletti.

Enver Çevik Kaç Yaşında?

Bazı haber sitelerinde Enver Çevik'in 1975 doğumlu olduğu yazıyor. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 51 yaşında. Ancak doğum tarihi, şirketlerin resmi özgeçmişlerinde ya da Çevik'in bugüne dek yaptığı açıklamalarda yer almıyor.