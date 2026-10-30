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Fon Soruşturmasında Bulls ve Lydia Yöneticilerinin Mal Varlıklarına Yeniden Tedbir Konuldu

Fon Soruşturmasında Bulls ve Lydia Yöneticilerinin Mal Varlıklarına Yeniden Tedbir Konuldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 22:57
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon ve Borsa İstanbul'daki manipülasyon ve aklama soruşturmasında Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine yeniden tedbir getirildi. Tedbir kararları 30 Ekim itibarıyla yeniden uygulamaya alındı. Daha önce 9 Ekim 2026 tarihli yazıyla bazı kişilerin mal varlığı üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıştı.

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Akkaya ve Çevik için tedbir yeniden getirildi.

Akkaya ve Çevik için tedbir yeniden getirildi.

Soruşturma kapsamında Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine yeniden tedbir kararı getirildi. İki ismin mal varlıkları ve finansal işlemleri hakkındaki tedbir kararları 30 Ekim 2026 itibarıyla yeniden uygulamaya alındı.

Kısıtlamalar 9 Ekim'de kaldırılmıştı.

Kısıtlamalar 9 Ekim'de kaldırılmıştı.

Başsavcılığın 9 Ekim 2026 tarihli yazısıyla, aralarında Kemal Akkaya ve Enver Çevik'in de bulunduğu bazı kişilerin mal varlığı üzerindeki kısıtlamalar daha önce kaldırılmıştı. Enver Çevik'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na gönüllü olarak 500 milyon lira iade ettiği de iddia edilmişti. Soruşturma halen devam ediyor ve takipsizlik kararı bulunmuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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