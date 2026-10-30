Fon Soruşturmasında Bulls ve Lydia Yöneticilerinin Mal Varlıklarına Yeniden Tedbir Konuldu

Başsavcılığın 9 Ekim 2026 tarihli yazısıyla, aralarında Kemal Akkaya ve Enver Çevik'in de bulunduğu bazı kişilerin mal varlığı üzerindeki kısıtlamalar daha önce kaldırılmıştı. Enver Çevik'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na gönüllü olarak 500 milyon lira iade ettiği de iddia edilmişti. Soruşturma halen devam ediyor ve takipsizlik kararı bulunmuyor.