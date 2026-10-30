Fon Soruşturmasında Bulls ve Lydia Yöneticilerinin Mal Varlıklarına Yeniden Tedbir Konuldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon ve Borsa İstanbul'daki manipülasyon ve aklama soruşturmasında Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine yeniden tedbir getirildi. Tedbir kararları 30 Ekim itibarıyla yeniden uygulamaya alındı. Daha önce 9 Ekim 2026 tarihli yazıyla bazı kişilerin mal varlığı üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmıştı.
Akkaya ve Çevik için tedbir yeniden getirildi.
Kısıtlamalar 9 Ekim'de kaldırılmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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