Fon Soruşturmasında Polise Teslim Olan Nusret Altınbaş Tutuklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, önceki gün polise teslim olmuştu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Altınbaş hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği kararını verdi.
Altınbaş önceki gün polise teslim olmuştu.
Hakimlik tutuklanmasına karar verdi.
Soruşturmada çok sayıda isim tutuklanmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın