Fon Soruşturmasında Polise Teslim Olan Nusret Altınbaş Tutuklandı

Soruşturma kapsamında aralarında eski bürokratların, portföy yönetim şirketi yöneticilerinin, yatırım kuruluşu yetkililerinin ve eski kamu yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Daha önce gözaltına alınan çok sayıda şüpheli tutuklanırken bazı şüpheliler hakkında konutu terk etmeme ve diğer adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.