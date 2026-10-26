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Fon Soruşturmasında Polise Teslim Olan Nusret Altınbaş Tutuklandı

Fon Soruşturmasında Polise Teslim Olan Nusret Altınbaş Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 20:06
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Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş, önceki gün polise teslim olmuştu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Altınbaş hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği kararını verdi.

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Altınbaş önceki gün polise teslim olmuştu.

Altınbaş önceki gün polise teslim olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Nusret Altınbaş, önceki gün polise teslim olmuştu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altınbaş, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik tutuklanmasına karar verdi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği Altınbaş'ın tutuklanmasına karar verdi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporları ve yazılı başvuruları doğrultusunda bazı şirketlerin paylarına ilişkin inceleme başlatılmıştı. İncelemede Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Vişne Madencilik (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji (ODINE) ile Tera Finansal Yatırımlar Holding'in (TRHOL) paylarına ilişkin iddialar değerlendirildi. Bu doğrultuda şüpheliler hakkında gözaltı kararları verildi.

Soruşturmada çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Soruşturmada çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında eski bürokratların, portföy yönetim şirketi yöneticilerinin, yatırım kuruluşu yetkililerinin ve eski kamu yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Daha önce gözaltına alınan çok sayıda şüpheli tutuklanırken bazı şüpheliler hakkında konutu terk etmeme ve diğer adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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