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Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş Gözaltına Alındı

Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 14:13
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Sarıgül soruşturması kapsamında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel YKB Yardımcısı Temel Aygün gözaltına alındı.

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Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş gözaltına alındı.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş gözaltına alındı.

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 14 kişiden şu ana kadar 12'si gözaltına alındı.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel YKB Yardımcısı Temel Aygün de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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