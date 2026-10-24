Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş Gözaltına Alındı
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Sarıgül soruşturması kapsamında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel YKB Yardımcısı Temel Aygün gözaltına alındı.
Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş gözaltına alındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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