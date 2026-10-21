Nusret Altınbaş Kimdir, Kaç Yaşında? Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?
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Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş, mücevherat sektöründe başlayan kariyerini finans ve yatırım alanlarına taşıyan iş insanları arasında yer alıyor. Altınbaş ailesinin bir üyesi olan Nusret Altınbaş, Aynus Holding'in de kurucusu. Peki, Nusret Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakkında neden gözaltı kararı verildi?
İşte detaylar.
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Nusret Altınbaş Kimdir?
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Nusret Altınbaş Ne İş Yapıyor?
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Nusret Altınbaş Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?
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