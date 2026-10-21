Nusret Altınbaş Kimdir, Kaç Yaşında? Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Borsa İstanbul'daki hisse işlemleri ve yatırım fonlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada, 21 Ekim'de yeni bir dalga başlatıldı. Soruşturma kapsamında Nusret Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Basına yansıyan bilgilere göre kardeşi İnan Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Nusret Altınbaş'ı arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Soruşturmada Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerindeki işlemler inceleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce IEYHO hissesindeki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı şüphesiyle Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu kişiler hakkında işlem yasağı kararı almıştı.

Ancak henüz Altınbaş cephesinden konuya ilişkin kamuya açık bir açıklama yapılmadı.