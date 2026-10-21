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Nusret Altınbaş Kimdir, Kaç Yaşında? Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Nusret Altınbaş Kimdir, Kaç Yaşında? Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 10:22
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Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş, mücevherat sektöründe başlayan kariyerini finans ve yatırım alanlarına taşıyan iş insanları arasında yer alıyor. Altınbaş ailesinin bir üyesi olan Nusret Altınbaş, Aynus Holding'in de kurucusu. Peki, Nusret Altınbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakkında neden gözaltı kararı verildi?

İşte detaylar.

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Nusret Altınbaş Kimdir?

Nusret Altınbaş Kimdir?

Nusret Altınbaş, Altınbaş ailesinin mücevherat ve kuyumculuk sektöründeki faaliyetleriyle tanınan iş insanlarından biridir. Altınbaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Altınbaş, aynı zamanda Aynus Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı.

İş hayatına ailesinin kuyumculuk işi içinde başlayan Altınbaş, uzun yıllar Avrupa'da yaşadı ve Altınbaş grubunun yurt dışındaki faaliyetlerinde görev aldı. Zamanla mücevheratın dışında finans ve yatırım alanlarında da yöneticilik yaptı.

Nusret Altınbaş Kaç Yaşında?

1970 doğumlu olan Nusret Altınbaş, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşında.

Nusret Altınbaş Aslen Nereli?

Nusret Altınbaş, Gaziantep'in Araban ilçesinde doğdu. Ailesinin ticari geçmişi Gaziantep'e uzanırken, iş hayatının önemli bir bölümü Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve Almanya'da geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Kıbrıs'a taşınan Altınbaş, lise eğitimini de burada tamamladı.

Nusret Altınbaş Ne İş Yapıyor?

Nusret Altınbaş Ne İş Yapıyor?

Nusret Altınbaş, mücevherat ve kuyumculuk sektöründe edindiği deneyimi finans ve yatırım alanlarına taşıdı. Altınbaş Holding'deki yöneticilik görevinin yanı sıra kendi holding yapılanması üzerinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yönetiminde yer alıyor.

İş insanı, 1992 yılında Almanya'ya giderek Altınbaş markasının yurt dışındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi sürecinde görev aldı. Köln'de yaklaşık 15 yıl yaşayan Altınbaş, 1998 yılında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Daha sonraki yıllarda mücevherat şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.

Nusret Altınbaş'ın kariyerinde finans sektörü de önemli bir yer tutuyor. 2014 yılında Sardis Menkul Değerler'i satın almasının ardından şirket, Alnus Yatırım adıyla sermaye piyasalarında faaliyet göstermeye başladı.

Nusret Altınbaş Hangi Şirketlerin Sahibi?

Nusret Altınbaş'ın iş dünyasındaki faaliyetleri mücevherat, finans, yatırım ve farklı ticari alanlara uzanıyor. Öne çıkan şirket bağlantıları şöyle:

  • Altınbaş Holding: Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

  • Aynus Holding: Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı. Holding, finansal yatırımlar, inşaat, teknoloji, kuyumculuk ve e-ticaret gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

  • Alnus Yatırım: Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren şirketin geçmişi, Nusret Altınbaş'ın 2014 yılında Sardis Menkul Değerler'i satın almasına dayanıyor.

  • Creditwest Bank Kıbrıs: Şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstleniyor.

Bu şirketlerdeki yöneticilik görevleri ile kişisel hisse sahipliği aynı anlama gelmiyor. Bu nedenle şirketlerin tamamını doğrudan kendisine ait olarak nitelendirmek yerine, görev ve ortaklık ilişkilerini ayrı değerlendirmek gerekiyor.

Nusret Altınbaş'ın Ailesi Kimdir?

Nusret Altınbaş'ın Ailesi Kimdir?

Nusret Altınbaş, Altınbaş Holding'in kurucusu Mehmet Altınbaş'ın altı erkek çocuğunun en küçüğü. Mehmet Altınbaş, 1950'lerde Gaziantep'te kuyumculuğa başladı. Ailenin bu girişimi zamanla mücevherattan finansa, enerjiden lojistiğe uzanan büyük bir şirketler grubuna dönüştü. Mehmet Altınbaş, 2003'te hayatını kaybetti.

Nusret Altınbaş evli ve bir oğlu var. Bir röportajında, eşiyle birlikte vakit geçirmeyi sevdiğini ve ailesine büyük önem verdiğini anlatmıştı.

Nusret Altınbaş Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

Nusret Altınbaş Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Borsa İstanbul'daki hisse işlemleri ve yatırım fonlarına yönelik yürüttüğü soruşturmada, 21 Ekim'de yeni bir dalga başlatıldı. Soruşturma kapsamında Nusret Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Basına yansıyan bilgilere göre kardeşi İnan Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Nusret Altınbaş'ı arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Soruşturmada Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerindeki işlemler inceleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), daha önce IEYHO hissesindeki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı şüphesiyle Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu kişiler hakkında işlem yasağı kararı almıştı.

Ancak henüz Altınbaş cephesinden konuya ilişkin kamuya açık bir açıklama yapılmadı.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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