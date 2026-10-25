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AKP'nin Eski Milletvekili Ertan Aydın Fon Soruşturmasında Gözaltına Alındı

AKP'nin Eski Milletvekili Ertan Aydın Fon Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
25.10.2026 - 15:15
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edilen eski AKP milletvekili ve eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarında işlem gören dört şirketin hisseleri üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlüklere yönelik yürüttüğü soruşturmada hareketli saatler yaşanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarında işlem gören dört şirketin hisseleri üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlüklere yönelik yürüttüğü soruşturmada hareketli saatler yaşanıyor.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 31 şüphelinin tamamı güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla yakalandı. Soruşturma kapsamında 21 Ekim günü gerçekleştirilen ilk dalga operasyonunda 26 şüpheli yakalanarak emniyete götürülmüştü. Devam eden çalışmalarda bugün 5 kişinin daha yakalanmasıyla birlikte toplam gözaltı sayısı 31’e ulaştı.

Gözaltına alınanlar arasında en dikkat çeken isimlerden biri, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını organize eden eski milletvekili ve eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın oldu.

Soruşturmanın perde arkasına dair bilgiler daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

Soruşturmanın perde arkasına dair bilgiler daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, 2 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, Ertan Aydın’a fon soruşturması kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirildiğini aktarmıştı.

Saymaz, konuya ilişkin bizzat görüştüğü Aydın’a bu yasağın fona para yatırmasından mı yoksa üstlendiği yönetsel görevlerden mi kaynaklandığını sorduğunu belirtmişti. Aydın ise söz konusu tedbir kararının şahsi bir para yatırma işleminden değil, görev aldığı yönetim kademesindeki pozisyonundan kaynaklandığını savunmuştu.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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