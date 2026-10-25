AKP'nin Eski Milletvekili Ertan Aydın Fon Soruşturmasında Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarında işlem gören dört şirketin hisseleri üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlüklere yönelik yürüttüğü soruşturmada hareketli saatler yaşanıyor.
Soruşturmanın perde arkasına dair bilgiler daha önce de kamuoyuna yansımıştı.
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