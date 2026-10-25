AKP'nin Eski Milletvekili Ertan Aydın Fon Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Gazeteci İsmail Saymaz, 2 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, Ertan Aydın’a fon soruşturması kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirildiğini aktarmıştı.

Saymaz, konuya ilişkin bizzat görüştüğü Aydın’a bu yasağın fona para yatırmasından mı yoksa üstlendiği yönetsel görevlerden mi kaynaklandığını sorduğunu belirtmişti. Aydın ise söz konusu tedbir kararının şahsi bir para yatırma işleminden değil, görev aldığı yönetim kademesindeki pozisyonundan kaynaklandığını savunmuştu.