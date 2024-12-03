Düğünlerden Önce Muhakkak Aile Büyüklerinin Hayatını Kaybetmesinin Mistikliğine Güldüren Parodi Videosu

Bizzat yaşamadıysanız bile çevrenizden şahit olmuşsunuzdur düğünlerden önce aile büyüklerinin vefat etmesi durumuna. Niyedir nedendir bilinmez ancak bu mistik olay özellikle düğünü yaklaşanlarda “acaba bir şey olacak mı?” sıkıntısını yaşatıyor. Sosyal medyada henüz çok yeni bir ikili olan içerik üreticileri de bu konuya dair bir parodi çekti. @ikilitakrir adlı Instagram hesaplarından paylaşım yapmalarıyla viral oldular. Gelin detaylara geçelim.