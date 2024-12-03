Düğünlerden Önce Muhakkak Aile Büyüklerinin Hayatını Kaybetmesinin Mistikliğine Güldüren Parodi Videosu

Bizzat yaşamadıysanız bile çevrenizden şahit olmuşsunuzdur düğünlerden önce aile büyüklerinin vefat etmesi durumuna. Niyedir nedendir bilinmez ancak bu mistik olay özellikle düğünü yaklaşanlarda “acaba bir şey olacak mı?” sıkıntısını yaşatıyor. Sosyal medyada henüz çok yeni bir ikili olan içerik üreticileri de bu konuya dair bir parodi çekti. @ikilitakrir adlı Instagram hesaplarından paylaşım yapmalarıyla viral oldular. Gelin detaylara geçelim.
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“Düğünlerden önce yaşanan mistik olay” notunu düşen içerik üreticileri başarılı videolarıyla şimdiden beğenileri toplamıştı.
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Videoda dedeyi oynayan içerik üreticisi oyunculuğuyla da kendini kanıtladı. Peki ya konumuza dönecek olursak düğünlerden önce bu olayın yaşanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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