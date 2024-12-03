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Genetik Mühendisi Dilara Sarı Çamaşır Makinesinin Bakterileri Öldürüp Öldürmediğini Test Etti

Genetik Mühendisi Dilara Sarı Çamaşır Makinesinin Bakterileri Öldürüp Öldürmediğini Test Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.12.2024 - 17:50

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Dilara Sarı adlı genetik mühendisinin videolarıyla sizler de karşılaşmışsınızdır. Bakteriler üzerine içerikler üreten Sarı’nın bilgilendirici videoları epey etkileşim alıyor. Geçtiğimiz günlerde de çamaşır makinesinin bakterileri öldürüp öldürmediğine dair bir paylaşım yapmıştı. Sonuçlar ise şaşırttı. Gelin detaylara geçelim.

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Bir gün kullandığı havlu ile çamaşır makinesinde yıkanan havluyu kıyaslamıştı.

Bir gün kullandığı havlu ile çamaşır makinesinde yıkanan havluyu kıyaslamıştı.

Düşük derecelerde yıkamanın tehlikeli bakterileri öldürmekte yeterli olduğunu söyledi ancak tamamen yok edebilmek için yüksek derecelerde yıkamak gerektiğini de ekledi.

Düşük derecelerde yıkamanın tehlikeli bakterileri öldürmekte yeterli olduğunu söyledi ancak tamamen yok edebilmek için yüksek derecelerde yıkamak gerektiğini de ekledi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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