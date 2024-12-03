Genetik Mühendisi Dilara Sarı Çamaşır Makinesinin Bakterileri Öldürüp Öldürmediğini Test Etti

Dilara Sarı adlı genetik mühendisinin videolarıyla sizler de karşılaşmışsınızdır. Bakteriler üzerine içerikler üreten Sarı’nın bilgilendirici videoları epey etkileşim alıyor. Geçtiğimiz günlerde de çamaşır makinesinin bakterileri öldürüp öldürmediğine dair bir paylaşım yapmıştı. Sonuçlar ise şaşırttı. Gelin detaylara geçelim.
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Bir gün kullandığı havlu ile çamaşır makinesinde yıkanan havluyu kıyaslamıştı.
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Düşük derecelerde yıkamanın tehlikeli bakterileri öldürmekte yeterli olduğunu söyledi ancak tamamen yok edebilmek için yüksek derecelerde yıkamak gerektiğini de ekledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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