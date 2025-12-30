Psikolojiye Göre Mutsuz İnsanların Seçtiği Renkler Belli Oldu: Sadece Siyah Değil

Uzmanlar, 'renk terapisi' mantığıyla, moralimizin düşük olduğu günlerde bilinçli olarak canlı tonlara yönelmemizi öneriyor. Örneğin kıyafetinize ekleyeceğiniz mercan rengi bir aksesuar veya çalışma masanıza koyacağınız sarı bir kupa, beyninize pozitif sinyaller göndererek o anki kasvetli havayı dağıtabilir.

Kendi alışkanlıklarınızı gözlemlemek, öz farkındalık yolunda atılacak en büyük adımdır. Gardırobunuzdaki koyu tonları canlı renklerle dengeleyerek veya yaşam alanınıza enerji veren objeler ekleyerek, duygusal durumunuzu nazikçe yukarı çekebilirsiniz. Unutmayın; renkler ruhun dilidir ve bazen küçük bir renk değişimi, dünyayı görüş biçiminizi tamamen değiştirebilir.