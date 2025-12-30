onedio
Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.12.2025 - 12:32

Birçok vatandaşımız, finansal kaynaklarını mevduat hesapları aracılığıyla değerlendirmeyi tercih ediyor. Yılın bitimine yaklaştığımız şu dönemde, bankaların mevduat hesaplarına sunduğu cazip avantajlar, artan maaşlar kadar dikkat çekiyor. 2025 yılının son günlerine yaklaşırken, bankaların güncel mevduat faiz oranları da belirlenmiş durumda. 1 milyon Türk Lirası için uygulanan faiz oranları, yüzde 45 seviyesine kadar yükseldi.

Peki bu oranlarla, 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Hangi banka daha yüksek faiz veriyor?

1 milyon liranın bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok kişi, finansal birikimlerini artırmak, faiz geliri elde etmek ve yatırım portföylerini genişletmek için vadeli mevduat hesaplarına yönelir. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen bir süre boyunca para yatıran bireylere faiz getirisi sunar. Ancak, bankaların belirlediği faiz oranları, vade süreleri ve sunulan promosyonlar gibi farklı faktörler, bu faiz oranlarının değişken olmasına neden olabilir. Bu nedenle, bir müşterinin elde edeceği kazanç miktarı da bu faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Vadenin sonunda, yatırılan ana para ve kazanılan faiz geliri, hesap sahibine iade edilir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Ancak, hesap açma işlemine başlamadan önce, bankaların sunduğu teklifleri detaylı bir şekilde incelemeniz büyük önem taşır.

Aralık 2025'ten itibaren bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları, %45'e kadar yükselebiliyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz, böylece en güncel ve doğru bilgilere erişebilirsiniz.

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 29.293,15 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL 

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846,58 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL

  • Odea

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654,79 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

  • QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,25

Net Kazanç: 26.589,86 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.589,86 TL

  • Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 28.441,73 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.441,73 TL

  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 32.320,15 TL 

Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL

Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 33.066,33 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

*Söz konusu veriler, 30 Aralık tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

