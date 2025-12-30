Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Birçok vatandaşımız, finansal kaynaklarını mevduat hesapları aracılığıyla değerlendirmeyi tercih ediyor. Yılın bitimine yaklaştığımız şu dönemde, bankaların mevduat hesaplarına sunduğu cazip avantajlar, artan maaşlar kadar dikkat çekiyor. 2025 yılının son günlerine yaklaşırken, bankaların güncel mevduat faiz oranları da belirlenmiş durumda. 1 milyon Türk Lirası için uygulanan faiz oranları, yüzde 45 seviyesine kadar yükseldi.
Peki bu oranlarla, 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Hangi banka daha yüksek faiz veriyor?
1 milyon liranın bankalara göre 32 günlük getirisi aşağıdaki gibidir
Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.
Aralık 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları
1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
Yüzde 45 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
