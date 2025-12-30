Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Birçok kişi, finansal birikimlerini artırmak, faiz geliri elde etmek ve yatırım portföylerini genişletmek için vadeli mevduat hesaplarına yönelir. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen bir süre boyunca para yatıran bireylere faiz getirisi sunar. Ancak, bankaların belirlediği faiz oranları, vade süreleri ve sunulan promosyonlar gibi farklı faktörler, bu faiz oranlarının değişken olmasına neden olabilir. Bu nedenle, bir müşterinin elde edeceği kazanç miktarı da bu faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Vadenin sonunda, yatırılan ana para ve kazanılan faiz geliri, hesap sahibine iade edilir. Mevcut bankanızda veya başka bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Ancak, hesap açma işlemine başlamadan önce, bankaların sunduğu teklifleri detaylı bir şekilde incelemeniz büyük önem taşır.

Aralık 2025'ten itibaren bankaların uyguladığı mevduat faiz oranları, %45'e kadar yükselebiliyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bankaların resmi web sitelerini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz, böylece en güncel ve doğru bilgilere erişebilirsiniz.