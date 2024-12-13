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Yapay Zeka Bile Trip Atıyor: ChatGPT’ye Kibar Davranılmazsa Yanlış Cevaplar Verdiği İddiası Gündem Oldu

Yapay Zeka Bile Trip Atıyor: ChatGPT’ye Kibar Davranılmazsa Yanlış Cevaplar Verdiği İddiası Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2024 - 14:38

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Yapay zeka son yılların en popülerlerinden olmayı başardı. Birçok öğrenci ödevleri için ChatGPT’den yardım alıyor ve bizler de artık Google’a soracağımız soruları direkt ChatGPT’ye sorarak daha net yanıtlar alıyoruz. @yagmuryildiran adlı TikTok kullanıcısı da ChatGPT’ye dair videosuyla kafaları karıştırdı. Uygulamaya kibar davranmazsak sonuçlarının kötü olduğunu anlatmıştı. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi araştırmalar sonucu ChatGPT’ye kibar bir üslup kullanılmazsa, sorulan sorulara yanlış yanıtlar verdiğinin anlaşıldığını anlattı.

İçerik üreticisi araştırmalar sonucu ChatGPT’ye kibar bir üslup kullanılmazsa, sorulan sorulara yanlış yanıtlar verdiğinin anlaşıldığını anlattı.

Peki ya siz daha önce benzeri bir durum yaşadınız mı? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım.

Peki ya siz daha önce benzeri bir durum yaşadınız mı? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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