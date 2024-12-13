Yapay Zeka Bile Trip Atıyor: ChatGPT’ye Kibar Davranılmazsa Yanlış Cevaplar Verdiği İddiası Gündem Oldu

Yapay zeka son yılların en popülerlerinden olmayı başardı. Birçok öğrenci ödevleri için ChatGPT’den yardım alıyor ve bizler de artık Google’a soracağımız soruları direkt ChatGPT’ye sorarak daha net yanıtlar alıyoruz. @yagmuryildiran adlı TikTok kullanıcısı da ChatGPT’ye dair videosuyla kafaları karıştırdı. Uygulamaya kibar davranmazsak sonuçlarının kötü olduğunu anlatmıştı. Gelin detaylara geçelim.