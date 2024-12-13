Öğrencileri Eş Sesli Kelimeleri Öğrensin Diye Harika Bir Etkinlik Yapan Yaratıcı Öğretmen!

Sosyal medya hayatımıza dahil olunca güzel şeylere de vesile oldu. Öğretmenlerin çocuklara yaptığı eğlenceli etkinlik paylaşımları izleyicilere fikir oluyor. @abirr.ogretmen adlı kullanıcı adıyla Instagram’da paylaşımlar yapan öğretmen de onlardan biri. Eş sesli kelimeleri öğretecek olan öğretmen çocuklara harika bir ödev vermişti. Gelin detaylara geçelim.