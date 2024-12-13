Öğrencileri Eş Sesli Kelimeleri Öğrensin Diye Harika Bir Etkinlik Yapan Yaratıcı Öğretmen!

Sosyal medya hayatımıza dahil olunca güzel şeylere de vesile oldu. Öğretmenlerin çocuklara yaptığı eğlenceli etkinlik paylaşımları izleyicilere fikir oluyor. @abirr.ogretmen adlı kullanıcı adıyla Instagram’da paylaşımlar yapan öğretmen de onlardan biri. Eş sesli kelimeleri öğretecek olan öğretmen çocuklara harika bir ödev vermişti. Gelin detaylara geçelim.
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İki kişi olarak eşlesen çocuklar, eş sesli kelimelerin anlamlarını açıklayacak şekilde videolar çekmişlerdi.
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Özellikle “kaz” kelimesi için bir öğrencinin hayvan olan kaz ile verdiği pozlar tebessüm ettirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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