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Öğrencileri Eş Sesli Kelimeleri Öğrensin Diye Harika Bir Etkinlik Yapan Yaratıcı Öğretmen!

Öğrencileri Eş Sesli Kelimeleri Öğrensin Diye Harika Bir Etkinlik Yapan Yaratıcı Öğretmen!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2024 - 12:41

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Sosyal medya hayatımıza dahil olunca güzel şeylere de vesile oldu. Öğretmenlerin çocuklara yaptığı eğlenceli etkinlik paylaşımları izleyicilere fikir oluyor. @abirr.ogretmen adlı kullanıcı adıyla Instagram’da paylaşımlar yapan öğretmen de onlardan biri. Eş sesli kelimeleri öğretecek olan öğretmen çocuklara harika bir ödev vermişti. Gelin detaylara geçelim.

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İki kişi olarak eşlesen çocuklar, eş sesli kelimelerin anlamlarını açıklayacak şekilde videolar çekmişlerdi.

İki kişi olarak eşlesen çocuklar, eş sesli kelimelerin anlamlarını açıklayacak şekilde videolar çekmişlerdi.

Özellikle “kaz” kelimesi için bir öğrencinin hayvan olan kaz ile verdiği pozlar tebessüm ettirdi.

Özellikle “kaz” kelimesi için bir öğrencinin hayvan olan kaz ile verdiği pozlar tebessüm ettirdi.

Bu etkinlik vesilesiyle öğrenciler hem öğrenmiş hem de unutamayacakları anlar yaşamıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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