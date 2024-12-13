İstanbul’da En Çok Suç İşlenen Altı İlçeyi Gençler Sıraladı: Listede Akla Gelenler Yer Almadı!

@genctg adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gençler, sık sık veriler doğrultusunda elde ettikleri sıralamalarla paylaşımlar yapıyor. Şimdiyse İstanbul’un en tehlikeli ilk altı ilçesini sıraladılar. İlk sırada tahmin ettiğiniz üzere habersiz tek bir günü geçmeyen Esenyurt yer alıyordu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım tahmin ettiğiniz ilçeler listede mi?
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İlk sırada bahsettiğimiz gibi Esenyurt, ikinci sırada Fatih, üçüncü sırada da Küçükçekmece yer alıyordu.
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Dörde geçtiğimizdeyse Pendik, beşinci sırada Kadıköy ve son olarak altıncı sırada da Ümraniye vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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