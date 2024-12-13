onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tayland’da Acı Olay: Boyun Ağrısı Sebebiyle Masaja Giden Kadın Günler Sonra Hayatını Kaybetti

Tayland’da Acı Olay: Boyun Ağrısı Sebebiyle Masaja Giden Kadın Günler Sonra Hayatını Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2024 - 09:41

İçerik Devam Ediyor

Biliyorsunuz ki Tayland’da yerel masaj salonlarının popülerliği tüm dünyada yankı uyandırıyor. Bir genç kadın da boyun ağrısı şikayetiyle doktora gitmek yerine masaj salonuna gitmeyi tercih edince maalesef hayatını kaybetti. Genç kadın masaja ilk gittiğinde ağrısının arttığını fark etmişti. Ancak masajın bir yan etkisi olduğunu düşünerek seanslara gitmeye devam etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç kadının masajlardan sonra ilk olarak elinde ardından ise sağ bacağında bir uyuşukluk meydana geldi.

Genç kadının masajlardan sonra ilk olarak elinde ardından ise sağ bacağında bir uyuşukluk meydana geldi.

Bir süre sonra vücudunun sağ tarafında hissizlik yaşamaya başladı ve boyun ağrıları nedeniyle komaya girerek hayatını kaybetti.

Bir süre sonra vücudunun sağ tarafında hissizlik yaşamaya başladı ve boyun ağrıları nedeniyle komaya girerek hayatını kaybetti.

Genç kadının boynunda fıtık olduğu ve yanlış uygulamalar sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın