Tayland’da Acı Olay: Boyun Ağrısı Sebebiyle Masaja Giden Kadın Günler Sonra Hayatını Kaybetti

Biliyorsunuz ki Tayland’da yerel masaj salonlarının popülerliği tüm dünyada yankı uyandırıyor. Bir genç kadın da boyun ağrısı şikayetiyle doktora gitmek yerine masaj salonuna gitmeyi tercih edince maalesef hayatını kaybetti. Genç kadın masaja ilk gittiğinde ağrısının arttığını fark etmişti. Ancak masajın bir yan etkisi olduğunu düşünerek seanslara gitmeye devam etti.