Tayland’da Acı Olay: Boyun Ağrısı Sebebiyle Masaja Giden Kadın Günler Sonra Hayatını Kaybetti

Biliyorsunuz ki Tayland’da yerel masaj salonlarının popülerliği tüm dünyada yankı uyandırıyor. Bir genç kadın da boyun ağrısı şikayetiyle doktora gitmek yerine masaj salonuna gitmeyi tercih edince maalesef hayatını kaybetti. Genç kadın masaja ilk gittiğinde ağrısının arttığını fark etmişti. Ancak masajın bir yan etkisi olduğunu düşünerek seanslara gitmeye devam etti.
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Genç kadının masajlardan sonra ilk olarak elinde ardından ise sağ bacağında bir uyuşukluk meydana geldi.
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Bir süre sonra vücudunun sağ tarafında hissizlik yaşamaya başladı ve boyun ağrıları nedeniyle komaya girerek hayatını kaybetti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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