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Yiyecek Olan Mısır ile Ülke Olan Mısır Arasındaki Bağlantıyı Hiç Merak Etmiş miydiniz?

Yiyecek Olan Mısır ile Ülke Olan Mısır Arasındaki Bağlantıyı Hiç Merak Etmiş miydiniz?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.12.2024 - 23:52

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@gizembilig adlı Instagram hesabından araştırmaları sonucu elde ettiği ilgi çekici bilgileri paylaşan genç kadın kaliteli içerikler üretmeye devam ediyor. Her paylaşımında videoyu sonuna kadar izlememizi sağlayan Gizem, şimdiyse yiyecek olan mısır ile ülke olan Mısır arasında bir bağ olup olmadığına dair araştırmalarını paylaştı. Evet, ikili arasında bir bağlantı varmış. Gelin detaylara geçelim. Bakalım tahmin ettiğiniz gibi bir bağlantı mı?

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Yiyecek olan mısır, 1600’lü yıllarda Suriye üzerinden İstanbul’a gelmesiyle ülkemizde popüler hale geliyor. İlk geldiği yıllarda da Mısır buğdayı deniyor.

Yiyecek olan mısır, 1600’lü yıllarda Suriye üzerinden İstanbul’a gelmesiyle ülkemizde popüler hale geliyor. İlk geldiği yıllarda da Mısır buğdayı deniyor.

Ek olarak ise bize Mısır’dan gelen bu yiyecek bizden de Avrupa’ya gittiği için oralarda da Türk buğdayı olarak adlandırılıyor.

Ek olarak ise bize Mısır’dan gelen bu yiyecek bizden de Avrupa’ya gittiği için oralarda da Türk buğdayı olarak adlandırılıyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Çomar_Sken_Jüpiter

abi gerçekten bu parayla falan mı videolarını paylaştırıyor ? kim olum bu delikanlı ve niye her hafta videosunu görüyorum burada ?