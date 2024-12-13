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İstanbulluların Gözü Yaşlı: Ankara’da Butona Basınca Bir Dakika Dolmadan Gelen Taksi Övgüleri Topladı

İstanbulluların Gözü Yaşlı: Ankara’da Butona Basınca Bir Dakika Dolmadan Gelen Taksi Övgüleri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.12.2024 - 10:20

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İstanbul’da taksi ne kadar büyük bir problemse Ankara’da da tam aksine problemden ziyade taksiciler en sevilenler. Özellikle İstanbul’dan gelenlerin oldukça dikkatini çeken bir konu bu. Taksicilerin kibarlığı, misafirperverliği, yolcu-mesafe ayırt etmemesi gibi birçok örnek kendilerini sevdirmelerinde etken. Şimdiyse @filgezi adlı Instagram sayfasından bir paylaşımla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Biliyorsunuz ki İstanbul’da taksi butonu gibi bir sistem yok. Ankara’ya gelen video sahibi de butona basarak taksi gelecek mi diye bekledi.

Biliyorsunuz ki İstanbul’da taksi butonu gibi bir sistem yok. Ankara’ya gelen video sahibi de butona basarak taksi gelecek mi diye bekledi.

Ve tabii 1 dakika bile dolmadan 28 saniye içerisinde taksi yanındaydı.

Ve tabii 1 dakika bile dolmadan 28 saniye içerisinde taksi yanındaydı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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