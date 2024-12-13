İstanbulluların Gözü Yaşlı: Ankara’da Butona Basınca Bir Dakika Dolmadan Gelen Taksi Övgüleri Topladı

İstanbul’da taksi ne kadar büyük bir problemse Ankara’da da tam aksine problemden ziyade taksiciler en sevilenler. Özellikle İstanbul’dan gelenlerin oldukça dikkatini çeken bir konu bu. Taksicilerin kibarlığı, misafirperverliği, yolcu-mesafe ayırt etmemesi gibi birçok örnek kendilerini sevdirmelerinde etken. Şimdiyse @filgezi adlı Instagram sayfasından bir paylaşımla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.