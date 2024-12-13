“Hani Matematik Evrenseldi”: Türkiye’ye Göre ABD’de Farklı Olan Kullanımlar Sizleri de Şaşırtacak

@nazzlaamerika adlı Instagram kullanıcısı Amerika’da yaşayamaya başladığından bu yana alışmakta zorlandığı birkaç örneği takipçileriyle paylaştı. Aslından hepsi dünya genelinde kabul görmüş kullanımlardı ancak Amerika’da farklılık gösteriyordu. İzleyiciler örnekler karşısında yorumlarda buluştu. Hem şaşırdıklarını dile getirdi, hem de ne gerek vardı dedi. Gelin detaylara geçelim.
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Örneğin 4 ile 7 çubukları bakımından farklı kullanılıyordu. Bölme işleminde de bölünen sayı sağda, sonuç ise üstte yer alıyordu.
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Bu gibi birçok örnek vardı. İzledikten sonra düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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