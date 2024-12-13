“Hani Matematik Evrenseldi”: Türkiye’ye Göre ABD’de Farklı Olan Kullanımlar Sizleri de Şaşırtacak

@nazzlaamerika adlı Instagram kullanıcısı Amerika’da yaşayamaya başladığından bu yana alışmakta zorlandığı birkaç örneği takipçileriyle paylaştı. Aslından hepsi dünya genelinde kabul görmüş kullanımlardı ancak Amerika’da farklılık gösteriyordu. İzleyiciler örnekler karşısında yorumlarda buluştu. Hem şaşırdıklarını dile getirdi, hem de ne gerek vardı dedi. Gelin detaylara geçelim.