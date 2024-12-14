İnternetten Bahçe Süsü Almak İsteyen Vatandaş Gelen Ürünle Hüsrana Uğradı

Son günlerde yurt dışından alışveriş yapan vatandaşların gelen ürünlerle birlikte şoke olduğu birçok paylaşım görmeye başladık. Bazen dikkatsizlik, bazen çeviri hataları, bazen de yanıltıcı görseller bu mağduriyete sebep oluyor. Bir vatandaş da bahçesi için ördek şeklinde süsler sipariş etmişti ancak gelen ürün beklediğine göre oldukça küçük boyuttaydı. Gelin detaylara geçelim.
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Vatandaş ürünü satın alırken görselde de gördüğünüz gibi “küçük” yazıyordu ancak ürün fotoğrafının yanıltıcılığı da ortadaydı.
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Ve işte kargoyu bir hevesle açınca gördüğü manzara bu şekil oldu.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Hayalkırıklığı
4 tane gönderseydiniz bâri. Ayrıca şöyle mi olmuş, böyle mi olmuş diyenler. Hata yapmak çok doğal bir şey.
hediyelik eşya diye aldığım ürünler 2 boyutlu geldi. naylon üstü resim. küpeler de aynı şekilde. naylon üstü resim boyama.