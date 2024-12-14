İnternetten Bahçe Süsü Almak İsteyen Vatandaş Gelen Ürünle Hüsrana Uğradı

Son günlerde yurt dışından alışveriş yapan vatandaşların gelen ürünlerle birlikte şoke olduğu birçok paylaşım görmeye başladık. Bazen dikkatsizlik, bazen çeviri hataları, bazen de yanıltıcı görseller bu mağduriyete sebep oluyor. Bir vatandaş da bahçesi için ördek şeklinde süsler sipariş etmişti ancak gelen ürün beklediğine göre oldukça küçük boyuttaydı. Gelin detaylara geçelim.