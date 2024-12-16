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Her Gün Eve Gelir Gelmez Yemekte Ne Olduğunu Soran Tatlı Çocuk İştahımızı Açtı

Her Gün Eve Gelir Gelmez Yemekte Ne Olduğunu Soran Tatlı Çocuk İştahımızı Açtı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.12.2024 - 10:43

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Kimi çocuklara yemek yedirmek dünyanın en zor işiyken, kimi çocuklar da yemek yemeye bayılıyor. E tabii anneler babalar için de yemek yemeyi seven çocukların verdiği rahatlık bir gerçek. Şimdiyse dünyalar tatlısı, yemek yemeye de bayılan bir çocukla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Bir hafta boyunca annesi, tatlı çocuğun okuldan geldiği anı kayda aldı.

Bir hafta boyunca annesi, tatlı çocuğun okuldan geldiği anı kayda aldı.

Tatlı çocuk annesini görür görmez daha kapıdan bile içeri girmeden yemekte ne olduğunu soruyordu.

Tatlı çocuk annesini görür görmez daha kapıdan bile içeri girmeden yemekte ne olduğunu soruyordu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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