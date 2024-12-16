Kore’nin Otobüs Durakları İmrendirdi: Görenler Türkiye ile Kıyaslamadan Edemedi

Özellikle Japonya birçok konuda gelişmişliğiyle sık sık sosyal medyada gündem olurken şimdi de Kore’den görüntüler radarımızda. Kore’deki bir otobüs durağı sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede dikkat çekti. Çünkü oldukça konforlu görünüyordu. Sıcak ya da soğuk havalarda dışarda toplu taşıma aracı beklemek bazen epey zor oluyor. Kore’deki otobüs durağı ise oldukça mantıklı bir dizayna sahipti.