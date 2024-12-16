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Kore’nin Otobüs Durakları İmrendirdi: Görenler Türkiye ile Kıyaslamadan Edemedi

Kore’nin Otobüs Durakları İmrendirdi: Görenler Türkiye ile Kıyaslamadan Edemedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.12.2024 - 14:13

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Özellikle Japonya birçok konuda gelişmişliğiyle sık sık sosyal medyada gündem olurken şimdi de Kore’den görüntüler radarımızda. Kore’deki bir otobüs durağı sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede dikkat çekti. Çünkü oldukça konforlu görünüyordu. Sıcak ya da soğuk havalarda dışarda toplu taşıma aracı beklemek bazen epey zor oluyor. Kore’deki otobüs durağı ise oldukça mantıklı bir dizayna sahipti.

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Otobüs bekleme alanı kapalı bir alan şeklinde tasarlanmıştı ve Türkiye’nin aksine 3 kişilik oturma bankları yerine birçok oturma yeri bulunuyordu.

Otobüs bekleme alanı kapalı bir alan şeklinde tasarlanmıştı ve Türkiye’nin aksine 3 kişilik oturma bankları yerine birçok oturma yeri bulunuyordu.

İzleyiciler benzeri durakların Türkiye’de de denendiği dile getirdi ancak bu durakları korumanın mümkün olmadığını da ekledi.

İzleyiciler benzeri durakların Türkiye’de de denendiği dile getirdi ancak bu durakları korumanın mümkün olmadığını da ekledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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garibann

bizde millet zarar veremesin diye oturaklar tek parça metal....