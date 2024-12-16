Kore’nin Otobüs Durakları İmrendirdi: Görenler Türkiye ile Kıyaslamadan Edemedi

Özellikle Japonya birçok konuda gelişmişliğiyle sık sık sosyal medyada gündem olurken şimdi de Kore’den görüntüler radarımızda. Kore’deki bir otobüs durağı sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede dikkat çekti. Çünkü oldukça konforlu görünüyordu. Sıcak ya da soğuk havalarda dışarda toplu taşıma aracı beklemek bazen epey zor oluyor. Kore’deki otobüs durağı ise oldukça mantıklı bir dizayna sahipti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otobüs bekleme alanı kapalı bir alan şeklinde tasarlanmıştı ve Türkiye’nin aksine 3 kişilik oturma bankları yerine birçok oturma yeri bulunuyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzleyiciler benzeri durakların Türkiye’de de denendiği dile getirdi ancak bu durakları korumanın mümkün olmadığını da ekledi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bizde millet zarar veremesin diye oturaklar tek parça metal....