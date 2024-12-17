Kızının Yaptığı Künefeyi Tadan Babanın Asla Güzel Yorum Yapamadığı Anlar Güldürdü

Mutfağa yeni yeni girmeye başlayanların yaptığı yemekleri, tatlıları yeme görevi… Bazen acı, bazen tatlı bir deneyim olabiliyor. Bir baba da kızının ilk kez yaptığı künefeyi yemekten meshuldü. Kızı ilk denemeye göre aslında başarılı bir sonuç elde etmişti ancak künefe biraz soğuyunca yemesi zor bir hal almıştı. Genç kadın o anlarda babasını kaydetti. Gelin detaylara bakalım.
Kaynak: @xilket
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızıyla tatlı bir şekilde alay eden babası izleyenler tarafından, “ben deliyim” dövmesi ve yorumlarıyla en ikonik baba seçildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koca yürekli adam künefeyi beğenmese de harcanan peynire kıyamadığı için yemeye çalışmıştı.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın