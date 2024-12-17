Kızının Yaptığı Künefeyi Tadan Babanın Asla Güzel Yorum Yapamadığı Anlar Güldürdü

Mutfağa yeni yeni girmeye başlayanların yaptığı yemekleri, tatlıları yeme görevi… Bazen acı, bazen tatlı bir deneyim olabiliyor. Bir baba da kızının ilk kez yaptığı künefeyi yemekten meshuldü. Kızı ilk denemeye göre aslında başarılı bir sonuç elde etmişti ancak künefe biraz soğuyunca yemesi zor bir hal almıştı. Genç kadın o anlarda babasını kaydetti. Gelin detaylara bakalım.

Kaynak: @xilket