Dünyayı Gezen Bir Kabin Memuru İzlanda’da Yanardağ Patlamasını Görebilmek İçin Helikoper Turu Yaptı

@ecelogg adlı TikTok hesabından gezdiği yerlere dair içerikler üreten kabin memuru, İzlanda’da yanardağ patlamasını kayda aldığı anları paylaşmasıyla imrendirdi. Helikopter turuyla bu deneyimi yaşayan kadın, “İzlanda’da yanardağ patlamasını izlemek için helikopterdesin” notunu düşmüştü. Helikopter turu için 450-500 dolar civarında bir ücret ödediğini de dile getirmişti. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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Yanardağ patlamaları ne kadar korkunç olsa da büyüleyici bir görüntüsü olduğu inkar edilemez.
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Genç kadının kadrajından yanardağ patlaması işte bu şekilde görünüyordu 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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