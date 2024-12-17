Dünyayı Gezen Bir Kabin Memuru İzlanda’da Yanardağ Patlamasını Görebilmek İçin Helikoper Turu Yaptı

@ecelogg adlı TikTok hesabından gezdiği yerlere dair içerikler üreten kabin memuru, İzlanda’da yanardağ patlamasını kayda aldığı anları paylaşmasıyla imrendirdi. Helikopter turuyla bu deneyimi yaşayan kadın, “İzlanda’da yanardağ patlamasını izlemek için helikopterdesin” notunu düşmüştü. Helikopter turu için 450-500 dolar civarında bir ücret ödediğini de dile getirmişti. Gelin o anlara birlikte bakalım.