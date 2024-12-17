Kadınlar Her Yaşta Aynıdır: Babasıyla Alışverişe Gittiğinde Kıyafetleri Gören Tatlı Kızın Gözü Döndü

@aselkirazz adlı Instagram hesabından dünyalar tatlısı kızlarını paylaşan ebevenyler, şimdiyse alışverişe gittikleri anları paylaştılar. Babası videoya “Kadınlar her yaşta aynıdır” açıklamasını yapmıştı. Video da bu yorumun ne kadar haklı olduğunu gösteriyordu. Tatlı kız kıyafet mağazasına girdiğinde adeta büyülenmişti. Gelin detaylara geçelim.