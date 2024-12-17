Kadınlar Her Yaşta Aynıdır: Babasıyla Alışverişe Gittiğinde Kıyafetleri Gören Tatlı Kızın Gözü Döndü

@aselkirazz adlı Instagram hesabından dünyalar tatlısı kızlarını paylaşan ebevenyler, şimdiyse alışverişe gittikleri anları paylaştılar. Babası videoya “Kadınlar her yaşta aynıdır” açıklamasını yapmıştı. Video da bu yorumun ne kadar haklı olduğunu gösteriyordu. Tatlı kız kıyafet mağazasına girdiğinde adeta büyülenmişti. Gelin detaylara geçelim.
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Kıyafetlerin hepsini çok beğenen tatlı kız babasından satın almak için izin istemişti.
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Babası da büyüdüğü zaman alabileceğini söyledi. Bunu duyan tatlı kızın teşekkürü kalpleri eritti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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