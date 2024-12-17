onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kadınlar Her Yaşta Aynıdır: Babasıyla Alışverişe Gittiğinde Kıyafetleri Gören Tatlı Kızın Gözü Döndü

Kadınlar Her Yaşta Aynıdır: Babasıyla Alışverişe Gittiğinde Kıyafetleri Gören Tatlı Kızın Gözü Döndü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.12.2024 - 21:36

İçerik Devam Ediyor

@aselkirazz adlı Instagram hesabından dünyalar tatlısı kızlarını paylaşan ebevenyler, şimdiyse alışverişe gittikleri anları paylaştılar. Babası videoya “Kadınlar her yaşta aynıdır” açıklamasını yapmıştı. Video da bu yorumun ne kadar haklı olduğunu gösteriyordu. Tatlı kız kıyafet mağazasına girdiğinde adeta büyülenmişti. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kıyafetlerin hepsini çok beğenen tatlı kız babasından satın almak için izin istemişti.

Kıyafetlerin hepsini çok beğenen tatlı kız babasından satın almak için izin istemişti.

Babası da büyüdüğü zaman alabileceğini söyledi. Bunu duyan tatlı kızın teşekkürü kalpleri eritti.

Babası da büyüdüğü zaman alabileceğini söyledi. Bunu duyan tatlı kızın teşekkürü kalpleri eritti.

İşte o anlar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın